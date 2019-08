¡Qué Papelón! Tardaron cuatro horas en dar a conocer datos oficiales de las elecciones

¿Se cayó o no se cayó SmartMatic? A las 9 y 20 de la noche aún no habíadatos oficiales y el Frente de Todos advirtió que si se mantenía este silencio de datos, a partir de las 22 dará a conocer los guarismos que tiene en su búnker del barrio de Chacarita.

Lo cierto es que pese al compromiso de que estarían a las 9 de la noche, no estaban. El escrutinio se va a atrasar. Consenso Federal denunció la caída del sistema en todo el país, pero el Frente de Todos todavía no se pronunció oficialmente. El hecho es que los datos que el tan cuestionado sistema prometía para las 21, no están.

Según informaron fuentes de la Dirección Nacional electoral, el sistema de carga de los telegramas no se cayó, pero todavía no se terminó de cargar el 10 por ciento de los votos de los cuatro distritos más importantes (CABA, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe), que es lo que exigía la jueza María Romilda Servini de Cubría en su resolución para autorizar la carga. Los primeros datos serían informados recién a partir de las 22.

Para la DNE, aunque claramente no se cumplió con el objetivo prometido, a las 20 ya estaba cargado el 15% de los datos, algo que no ocurrió en 2015 cuando apenas por estas horas llegaba al 0,05%. Sin embargo, al no cumplirse con el mínimo requerido en los cuatro distritos más importantes, con una especial demora en la Provincia de Buenos Aires, el retraso tan temido se produjo.

Finalmente, los datos se comenzaron a divulgar a partir de las 10 de la noche.