Para qué alcanzan los 2000 pesos de Macri: 5 kilos de helado o 16 kilos de pan

¿Para qué alcanzan los 2000 pesos que el presidente Mauricio Macri decidió agregar a los sueldos de los trabajadores en relación de dependencia exclusivamente durante los meses de septiembre y octubre? Bueno, para muy poco. La suma súperextraordinaria no alcanza ni para un par de zapatillas de marca, ni para un jean de marca, por no pensar en una campera. Sin embargo, BigBang intentó aprovechar a fondo la generosa dádiva presidencial y se preguntó cómo administrar bien semejante cantidad de dinero. Aquí, algunas posibilidades para que no necesites llamar a un asesor financiero.

5 kilos de helado a 400. (Fuente: Freddo)

1 camisa y un pantalón de vestir a 999 cada uno. (Fuente: Macowens. Se aclara que remite a UN modelo específico de camisa y a UN modelo específico de pantalón de vestir).

16 kilos y medio de pan a 120 pesos cada uno. (Fuente: centro de panaderos de Avellaneda)

5 grandes de muzzarella al molde, a 360 cada uno, y 5 porciones de Fainá, a 35 cada uno. (Fuente: Banchero).

2 pernoctes en una habitación temática de un albergue transitorio, a $1000 cada uno (Fuente: La Cigarra).

20 atados de cigarrillos, a $100 cada uno (Marlboro Box)

20 cajas de preservativos a $95 (Fuente: Linio.com.ar Tienda oficial Prime, no incluye gastos de envío)

11 kilos de asado (oferta especial). (Fuente: Coto digital)

11 meses de Netflix (pack clásico, una sola boca, a $179) Fuente: Netflix

4 populares ($500 cada una) Superliga. (Fuente: Superliga.),

31 dólares a $63 (Fuente: Banco Nación)

5 bombachas (2 colaless Nadine X $700, 2 colaless Rosine X $700 más 1 colaless Cecile a $590) (Fuente: Caro Cuore)

20 Big Mac (Precio $99 c/u) (Fuente: Mc Donalds)