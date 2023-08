¿Para quién juega Macri? La feroz interna en JxC, el miedo de Bullrich y el goce de Milei

Después de los tarifazos, el feroz ajuste, el cierre de ministerios y la deuda multimillonaria con el Fondo Monetario Internacional, lo que menos se podría esperar es que dos partidos políticos se peleen por la presencia de Mauricio Macri. La disputa POST paso ahora es otra: Juntos por el Cambio vs La Libertad Avanza. ¿Quién se lo queda?

Después de que Horacio Rodríguez Larreta y el radicalismo ganaran en su momento la pelea interna y se le cerrara la puerta de Juntos por el cambio a Milei, el batacazo que el libertario dio en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) con el 30% de los votos y la victoria de Patricia Bullrich en su interna con el jefe de Gobierno porteño cambiaron las reglas del juego.

La noche del 13 de agosto, cuando ya estaban más de la mitad de las mesas escrutadas, Bullrich dio un discurso en el búnker del PRO agradeciendo a quienes confiaron en ella e invitó a subirse al escenario a Mauricio Macri, a quien elogió y ungió al momento de decir que siempre será “el presidente”.

Pero lejos de recibir un mismo mensaje o una muestra de cariño y apoyo similar, al día siguiente empezó la maniobra de La Libertad Avanza para sumar a Macri a sus huestes y como si fuera poco, el ex presidente le echó leña al fuego: confirmó que mantiene frecuentes mensajes con Milei, que hablan telefónicamente y hasta lo elogió y felicitó por las elecciones llevadas a cabo.

Una semana después, Milei blanqueó que en caso de ser él quien sustituya a Alberto Fernández, le daría un cargo político a Macri. “Si soy presidente, Macri tendría un rol destacado como representante de la Argentina, sería una figura por encima de Cancillería y demás... Creo que es alguien que puede representar al país en el mundo y abrir mercados para el país", indicó.

Y ahora, ni lentos ni perezosos tanto la ex Ministra de Seguridad como desde la Coalición Cívica marcaron la cancha para no quedarse sin su referente y hasta se atrevieron a usar una sentida exposición para que el papá de Antonia no cometa ningún error si se le presenta el momento de decidir entre uno y otro. “Él es de Juntos por el Cambio, no va a ir un gobierno de Milei", advirtió Bullrich en diálogo con TN.

"No es una persona para ocupar un cargo público”, aseguró la candidata a presidenta del PRO, dando a entender que el ex Presidente está para mucho más. “Siempre es bueno tener una persona de consulta, creo que eso es para nosotros. Muchos podemos haber sido ministros, pero el que estuvo en el sillón fue él", agregó.

Sin embargo, Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica que es uno de los pilares que integra Juntos por el Cambio, escribió un extenso mensaje mediante su cuenta oficial en Twitter, destinado de forma tácita para Mauricio Macri. En el mismo, pidió fortalecer la campaña y así brindarle aún más apoyo a Bullrich.

“Fortalecer la unidad, pluralidad y propuesta de Juntos por el Cambio, integrar equipos y acompañar y trabajar por la candidatura presidencial de Patricia Bullrich”, indicó demostrando que esa sería la manera en ganar las elecciones generales, y agregó: “Trabajar por este proyecto es incompatible con especulaciones o ambivalencias personales. Debemos focalizarnos en sumar y representar a la mayor cantidad de argentinos para ganar en octubre y hacer un cambio profundo y duradero, que saque a la Argentina adelante”, lo cual podría ser enviado directamente hacia el ex presidente y su acercamiento a La Libertad Avanza. “Estamos frente a la elección más trascendental de estos 40 años de democracia”, cerró.

Si bien no lo mencionó directamente, es claro el mensaje de advertencia y la crítica hacia Macri, en este momento donde desde el PRO entienden que cada uno debe aportar su granito de arena para poder superar el 30% que obtuvo Milei en las PASO. Por su parte, el ex presidente de Boca Juniors estará de vacaciones durante un mes así que, para él, que se peleen los de afuera mientras descansa.