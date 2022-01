¿Para quiénes juegan? La oposición no irá a la reunión con el Gobierno por el acuerdo con el FMI

Este mañana, Juntos por el Cambio decidió cómo será su camino político en los primeros días de 2022. Y van por todo. En ese sentido, el jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como una de los líderes del PRO, y los gobernadores de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza), decidieron no presentarse a la reunión convocada por el presidente Alberto Fernández para hablar sobre las negociaciones que se llevan adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el encuentro, el Gobierno Nacional buscaba contar las novedades a los representantes de la oposición. También buscaban que brindaran su mirada en torno a las negociaciones. Pero eligieron hacer oídos sordos y, después de varios llamados telefónicos entre los máximos referentes y los miembros de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, optaron por no participar del encuentro.

Aunque se espera que oficialicen su decisión a través de un comunicado, fuentes cercanas a Juntos por el Cambio aseguraron que el acuerdo entre Rodríguez Larreta y los gobernadores tiene una mirada netamente política. “La foto con la oposición beneficia solo al Gobierno. Los únicos que perderán fuerza serán los miembros de Juntos por el Cambio”, aseguró una alta fuente de la Mesa Nacional del partido.

Por ese motivo, la excusa que harán pública desde la oposición será que los términos entre los representantes argentinos, liderados por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los del Fondo, no están claro. Además le pedirán al gobierno que para la próximo reunión también se extienda la invitación a los jefes de las cámaras.

En tanto, la reunión del presidente y el ministro de Economía con los gobernadores oficialistas, empresarios y sindicalistas se realizará el miércoles y no se hará ningún cambio por la ausencia de la oposición. En ese punto, Alberto adelantó: “No voy a ajustar, no voy a achicar el déficit fiscal de una. Será un proceso que evite estrangular el crecimiento económico que tuvimos en 2021″.

Es que tanto desde el Fondo como desde los Estados Unidos pretenden que hay un ajuste en el déficit fiscal y que Argentina crezca de forma industrial, comercial y económica a un ritmo más lento del que lo hizo en 2021, tras el punto más duro de la pandemia de coronavirus. El Gobierno se niega a cumplir con esos puntos porque perjudicaría a los estamentos más débiles de la sociedad.

Pero, desde Juntos por el Cambio no están dispuestos a apoyar esa idea. Mucho menos sin un plan que no esté escrito. Por eso, la posición de gobernadores de la UCR y de Rodríguez Larreta fue no sumarse a ninguna reunión. Una de las referentes que tuvo mayor peso en la decisión fue Patricia Bullrich, en su rol de presidenta del PRO. Al igual que Larreta y el titular del interbloque del Senado, Alfredo Cornejo.

Por otra parte, el plan de la oposición es cuidar la imagen de Mauricio Macri, el ex presidente que pidió el préstamo de 44.000 millones de dólares y de esa forma hizo que el FMI volviera a poner sus bases en Argentina. En ese contexto, la oposición sabe que el presidente es un duro crítico de esas decisiones que tomó Macri en 2018, con el único objetivo de lograr una victoria en las Elecciones de 2019.