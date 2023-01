"Parece Judas": Milagro Sala cuestionó a Alberto Fernández y dijo que peca de "creer en los demás"

Milagro Sala, comprometida de salud, cumple el lunes 16 siete años de prisión en Jujuy en la causa “Pibes Villeros”. En una entrevista especial cargó contra los referentes del Frente de Todos y apuntó directamente contra Alberto Fernández.

En un nuevo aniversario de su detención que ella consideró "arbitraria" y que tuvo un "juicio imparcial" que la dejó con 13 años de condena por corrupción, expresó su malestar en AM750. “Alberto Fernández me mintió, me ha verseado y me siento desilusionada. Porque muchos compañeros hemos militado para tener un gobierno nacional y popular, pero hoy vemos que es más beneficiada la derecha. Le tienen miedo a una grilla de TN y una tapa de Clarín. Le tienen más respeto a ellos que a nosotros”, declaró desde su casa en la que está viviendo por su prisión domiciliaria.

De esta manera, Sala recordó que todavía "no revisaron nada" de su expediente que la tiene privada de su libertad, así como tampoco los actuales dirigentes del oficialismo. “Hoy me está yendo mal. Me siento sola, que se han olvidado de mí. Antes de que asuma Alberto Fernández, todos se sacaban fotos con los presos políticos, hoy es como si nos estuviesen esquivando. A lo mejor ya no creen en mí", compartió, al mismo tiempo que recordó que desde junio que no recibió noticias del Presidente de la Nación Argentina.

La líder de la Tupac Amaru que está con una pierna en alto por una nueva trombosis, necesita operarse de urgencia y no lo consigue por las trabas que pone el Gobernador jujeño, Gerardo Morales, quien fue también quien la condenó, dijo que los dirigentes hoy "tienen miedo" de apoyar el indulto sobre ella o de decir que acompañan a los presos políticos y piden por la libertad de ellos. "Eso molesta mucho, nos cansamos de rendir cuentas", alertó.

Esta contundente reflexión la declaró porque en diciembre el Presidente se había pronunciado sobre que "no haría nada" por ella, porque la Constitución se “lo prohíbe”. Por tanto, atinó que la visitó que realizó el Jefe de Estado en junio del año pasado en el hospital y su gesto fue parecido a "un beso de Judas".

“No quiero que nadie me venga a decir que me apoya y que por detrás no hagan nada. Antes de la pandemia, cuando recién asumió Alberto, se presentó un proyecto de ley para intervenir la justicia, pero ya está a punto de terminar su mandato y no hizo nada”, determinó.

Por otro lado, en una entrevista que realizó el domingo para Página 12 se sumó a las críticas contra la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la disputa con la Nación por los fondos de coparticipación, al considerar que es un organismo que “gobierna con un sector que es la derecha”.

Sala dijo que Fernández peca de "creer en los demás", porque creyó en la Corte Suprema iba a hacer Justicia: "Ésta le terminó demostrando a él que gobierna con un sector que es la derecha cuando sacó el fallo de coparticipación para decirle que le tiene que pagar al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Primero a mí, después a él, a Cristina Fernández de Kirchner, y así se ha demostrado que la Corte tiene colores políticos”.

Además, enfatizó en que hoy quisiera tener un indulto porque tiene el sueño de "rendir cuentas". La líder de Tupac Amaru expresó: "Quiero rendir cuentas de todo el trabajo que hicimos, de todas las construcciones, de que nunca robamos nada, al contrario, tenemos obras demás. Decirles: se construyó un colegio secundario, un terciario, y que no me llevé plata para mi bolsillo, y creo que no nos equivocamos. Quiero demostrarlo porque es la única esperanza que me queda. Esta situación cambia en la Argentina, cuando cambie la Justicia".