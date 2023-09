¡Paro total de subte desde las 19! El reclamo detrás de la medida de fuerza

¡Atención usuarios y usuarias de las seis líneas de subte y Premetro! Claudio Dellecarbonara, Secretario Ejecutivo de AGTSyP, confirmó la medida de fuerza establecida por el sindicato, que denuncia que el Gobierno de la Ciudad cerró la mesa de diálogo que venían sosteniendo.

“Confirmamos la medida de fuerza desde las 19 horas de hoy y hasta el final de la jornada después de que sorpresivamente nos enteráramos que la empresa concesionaria de EMOVA y el Gobierno de la Ciudad rompieron la mesa de diálogo que veníamos llevando adelante”, precisó.

Las razones que expusieron son claras: “Hay que recordar que nosotros teníamos medidas de fuerza votadas y hace unos 20 días aproximadamente la suspendimos frente al llamado de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad para iniciar un proceso de diálogo con el objetivo de darle respuesta a los reclamos que tenemos los trabajadores del Subte desde hace cinco años en relación a la presencia de materia de cancerígeno en el sur del en relación a la presencia de materia de cancerígeno en el sur del asbesto y esos reclamos tienen que ver con justamente el retiro del asbesto de todo el ámbito del subte".

"Además también la vigilancia médica para todos los trabajadores del subte para tener un control sobre la salud del desarrollo la posibilidad de la contaminación y de la afectación de la salud de los trabajadores. Obviamente también la reducción de las jornadas para minimizar todos los efectos y el tiempo de exposición que tenemos los trabajadores lamentablemente al cancerígeno que está presente en todas las redes”.

El quid de la cuestión: cómo es la interna sindical

Sec. Ejecutivo de AGTSyP explicó a BigBang: “En el medio de esa mesa de diálogo, el Gobierno de la Ciudad junto con la empresa concesionaria se reúnen con la UTA, que es un sindicato que tiene una representación mínima en el Subte—un 10% o menos de los trabajadores— para firmar un acuerdo de condiciones de trabajo y de condiciones salariales. Desconociendo no sólo la mesa de diálogo abierta y firmando acuerdos sin la presencia de nuestros representantes”.

Y, contundente explicó: “Evidentemente esto lo tomamos como lo que es: una ruptura del diálogo y un ataque directo contra los trabajadores y las trabajadoras del subte, así que retomamos el plan de acción con las medidas que teníamos votadas paralizando en el día de hoy, la totalidad de las líneas desde las 19 hasta el final de la jornada”.

En cuanto a cómo sigue el conflicto informó: “Estaremos anunciando los próximos días como continuamos con otras medidas hasta que nos den la respuesta que necesitamos, sobre todas las cosas, tiene que ver con la defensa de la salud, no sólo la nuestra sino también la de los millones de usuarios”.

Conflicto histórico

¿Es EMOVA un aliado del Gobierno de la Ciudad? Dellecarbonara respondió: “La empresa Metrovías antes, EMOVA ahora, son diferentes nombres, pero del mismo grupo económico Roggio, el arrepentido en la ‘causa cuadernos’, o sea, un corrupto declarado, y el Gobierno de la Ciudad vienen utilizando a esta a esta organización cuya dirección es una dirección burocrática, de personas que no representan a los trabajadores, y el Gobierno de la Ciudad vienen utilizando a esta a esta organización cuya dirección es una dirección burocrática de personas que no representan a los trabajadores para tratar de atacar la organización que hemos construido los propios trabajadores del subte y avanzar en la defensa de nuestros derechos y en la lucha de lo que falta conquistar”.

Sobre este punto amplió: “Tiene que ver con una intención de desconocer la organización de los trabajadores con una organización que es una organización pro-patronal tratando de poner palos en la rueda a nuestro reclamo y tratando de dejarnos como una organización de trabajadores que no tendría la representación como para sentarse a discutir en una mesa las condiciones laborales y las condiciones salariales”.

Terminante, Dellecarbonara explicó: “Esto ha quedado demostrado a lo largo de los años que no es así y va a quedar demostrado una vez más esta tarde cuando se paralizan las seis líneas y el Premetro, reclamando justamente una respuesta real a nuestros reclamos”.

Y, con justa razón defendió: “Vamos a tomar el tiempo para realizar las asambleas los plenarios de delegados como corresponden y estaremos anunciando las medidas que se definan en los próximos días. No va a ser inmediatamente. Pero sí, puedo asegurar es que nosotros no vamos a dejar de pelear, de luchar, de exigir, la respuesta que necesitamos. Porque se nos va la vida en esto: se trata de la defensa de la salud, de la vida de todos frente a un elemento que no debería existir en el subte que está prohibido que lo deberían haber retirado hace mucho tiempo y se trata del asbesto que es un cancerígeno. Tenemos tres compañeros fallecidos más de 80 compañeros afectados y no sabemos cuántos más pueden estarlo porque no se le ha hecho el examen médico para totalidad de los trabajadores, así que esta es la situación al día de hoy".