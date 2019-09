Particularidades de la pericia en la causa Vialidad: obra similares con precios diferentes

¿Puede una ruta construida de una misma forma, con los mismos materiales, y en zonas prácticamente similares tener un costo diferente? La respuesta es sí y dos de las obras que empezó Lázaro Báez dan cuenta de ello.

En la pericia contable de la causa Vialidad Nacional, a la que tuvo acceso BigBang, se detalla que en dos de las cinco obras viales que se auditaron los precios, que deberían tener una similitud, distan de ser así. Se trata de dos de las obras que se le adjudicó a Austral Construcciones para la Ruta Nacional 3.

Es que Báez se quedó con dos contratos para refaccionar tramos de esa ruta que se conectaban entre sí. Por ejemplo, en la obra 2 (a partir del kilómetro 1867 de esa ruta) Austral calculó 40.420 metros cúbicos de terraplén por kilómetro contra 31.235 metros cúbicos por kilómetro por kilómetro en la obra 3 (Conector Rada Tilly de esa misma ruta). En lo que respecta al fresado de calzada, en la obra 2 calculó 774 metros cuadrados por kilómetro contra 3.798 metros cuadrados por kilómetro en la obra 3.

“La misma ruta tiene en un caso un 25% menos de terraplén y el doble de baranda que en el otro”, sostuvieron entre sus consideraciones los peritos. ¿Qué quiere decir esto? Que dos obras que se complementan y que tienen que tener una composición igual porque son la misma ruta terminan con cantidades muy diferentes de materiales para su construcción.

Es por eso que, dentro del cálculo final, ambas obras tuvieron un sobreprecio de US$ 40 millones y US$ 29 millones respectivamente. En la causa, que se encuentra en pleno juicio oral a cargo del TOF 2, la ex presidenta y actual candidata Cristina Fernández de Kirchner es investigada por ser la cabeza de una asociación ilícita que recaudó de forma ilegal dinero mediante la obra pública.

Tan sólo en las cinco obras que se dedicaron a auditar los peritos en la provincia de Santa Cruz y que además sólo toma las realizadas por Vialidad Nacional se encontraron sobreprecios por US$ 200 millones.