PASO 2021: 5 cosas que tenés que saber antes de entrar al cuarto oscuro

En los últimos días aparecieron dudas y circularon diversas desinformaciones en redes sociales y WhatsApp sobre el acto electoral del próximo 12 de septiembre, cuando se realizarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en todo el país. En esta nota de Reverso te contamos 5 cosas que tenés que saber antes de entrar al cuarto oscuro el próximo domingo para que tu voto cuente como vos querés.



Votación y coronavirus y medidas de prevención

“Quien tenga COVID, sea contacto estrecho o un caso sospechoso, quien deba guardar aislamiento, debe quedarse en su casa, no debe votar. Se tiene que quedar en la casa para no poner en riesgo a los votantes y a las autoridades de mesa, quienes más expuestos van a estar”, señaló Sebastián Schimmel, secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral (CNE), en diálogo con Todo Noticias (TN).

Las declaraciones de Schimmel se dieron luego de que la jueza federal con competencia electoral en la Ciudad, María Romilda Servini, haya decidido que en territorio porteño no puedan votar ni los enfermos de coronavirus, ni sus contactos estrechos ni los casos que sean sospechosos.

En la Provincia de Buenos Aires, el juez electoral, Alejo Ramos Padilla, también explicó a Reverso que “el DNU 494/2021 tiene vigencia hasta el 1 de octubre, es decir que regirá para las PASO y en todo el territorio nacional”, de modo que esa es la disposición que, a su criterio, ya ordena a personas con COVID-19, que sean contactos estrechos o que presenten síntomas, que permanezcan aisladas.

En el marco de la pandemia, además, se incorporaron algunas medidas de protección: en caso de tener que hacer fila, se deberá mantener una distancia de 2 metros; y las personas mayores van a tener prioridad para votar entre las 10 y las 12.30 horas. Además, las medidas pueden variar de jurisdicción en jurisdicción, como en la Ciudad donde los mayores de 70 años podrán votar prioritariamente durante toda la jornada.

Los votantes jóvenes y el padrón

Una de las cadenas que circula advierte por casos de adolescentes menores de 16 años que aparecen en el padrón. “Se desayunaron con q todavía no tienen 16, pero figuran en el padrón” (sic), señala el texto.

En el padrón pueden aparecer las personas que cumplan 16 años hasta el 14 de noviembre, fecha de las elecciones generales, pero sólo si tienen el DNI actualizado. Por eso, pueden existir casos de personas que tienen 15 años a la fecha de las PASO y ya se encuentran incorporados para votar.

Para el caso de las personas que no realizaron la actualización del documento luego de cumplir 14 años, es posible que no aparezcan en el padrón para estas elecciones. “Suele ocurrir que hay muchas personas que no efectúan ese trámite de DNI en el tiempo previsto, y luego, al cumplir 16 años, no se incorporan al padrón. Hay jóvenes que tienen la edad pero que todavía no hicieron el trámite de actualización, o que lo están haciendo estos días en que el padrón está impreso y es jurídica y materialmente imposible incorporarlos al padrón para esta elección”, explicaron a este medio desde la CNE.

Los fallecidos en el padrón

“Van a hacer votar a todos los muertos por COVID, ya que están figurando en los padrones”, señala otra cadena que circula por WhatsApp.



El Registro Nacional de las Personas (Renaper) -que depende del Ministerio de Interior nacional- es quien le comunica a la Justicia Electoral las defunciones. Desde la CNE aclararon que la Justicia Electoral “no tiene atraso en la registración” de las defunciones, pero que podría ocurrir algún caso excepcional que no haya sido comunicado por algún registro civil al Renaper, o un caso reciente que haya ocurrido con posterioridad a la generación e impresión de padrones.

Hasta el 23 de agosto último se pudieron hacer los reclamos por errores en el padrón electoral. De todos modos, puede ocurrir que una persona fallecida aparezca en el padrón, pero esto no significa que haya votado. Si se detecta un caso, se puede avisar a la autoridad de mesa, se anotan esas observaciones y, con posterioridad a las elecciones, se tramitan los reclamos, según informaron a Reverso desde la CNE.



El padrón definitivo y cerrado

Otro de los contenidos que circularon en los últimos días (por ejemplo, en Facebook y Twitter) ponen el foco en que “se están regalando DNIs a los extranjeros” para que voten.

En primer lugar, para la elección de cargos nacionales, sólo pueden votar los argentinos nativos o por opción desde los 16 años de edad y los argentinos naturalizados desde los 18. Los extranjeros que residan en la Argentina sólo pueden elegir cargos provinciales y/o municipales.

Además, el padrón de personas migrantes habilitadas para votar, a días de las PASO, ya está cerrado y es el definitivo. Así lo confirmó Florencia Carignano, directora Nacional de Migraciones, a través de su cuenta de Twitter. “Es falso. El padrón de personas migrantes habilitadas para votar ya está cerrado hace tiempo”, respondió la funcionaria en relación al contenido viral.

Los requisitos para votar y la forma de empadronamiento varían de provincia en provincia y se pueden consultar acá. Por ejemplo, si residís en la Provincia y sos extanjero podés consultar si aparecés en el padrón acá, y si lo hacés en la Ciudad, acá. Por último, el padrón está cerrado para todos los electores; a una semana de las elecciones, ya es definitivo y se puede consultar acá.



Los sobres sin saliva

La Cámara Nacional Electoral (CNE), en conjunto con la Dirección Nacional Electoral (DINE), recomiendan no cerrar el sobre con saliva, sino introducir la solapa dentro del sobre, a modo de cierre, sin necesidad de pegarlo. Se trata de una medida para resguardar a las autoridades de mesa, quienes deberán manipular y abrir los sobres de los electores.



Recomendaciones de la Cámara Nacional Electoral (CNE), en conjunto con la Dirección Nacional Electoral (DINE).

“Para eso, las opciones son variadas y quedan a criterio del elector. Pueden utilizar algún pegamento, preferentemente en barra, una cinta adhesiva, otra forma de humedecer y activar el adhesivo del sobre, como por ejemplo, con el alcohol en gel que muchos llevan por prevención, o incluso introducir la solapa del sobre en su interior, asegurándose que quede la boleta bien sujetada en su interior”, señalaron a Reverso desde la CNE.



“Ese sobre es introducido en la urna por el propio elector, ante la vista de autoridades de mesa y fiscales, y permanece en el interior de la urna, que está ininterrumpidamente a la vista de todos, hasta finalizar la jornada electoral y proceder a realizar el escrutinio”, agregaron desde el organismo que depende del Poder Judicial de la Nación.

Las recomendaciones también aconsejan mostrarle el documento a la autoridad de mesa pero sin contacto; evitar tocar las boletas que no vayas a elegir; evitar tocar la urna al depositar el sobre; y utilizar tu propio bolígrafo para firmar el padrón. En el caso de que el elector no tenga, deberá proporcionársele uno sanitizado.

Como se explicó en esta nota, el protocolo elaborado conjuntamente con la DINE, del Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud de la Nación, funciona como un criterio “orientativo” y puede variar de acuerdo con la situación epidemiológica de cada jurisdicción y lo que dispongan los jueces electorales de cada una.



Autora: Lucía Gardel

Edición: Matías Di Santi