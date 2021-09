PASO 2021 en CABA: las personas con COVID-19 o los contactos estrechos no podrán votar

A menos de dos semanas del inicio de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la jueza federal María Servini resolvió que las personas con coronavirus, que presenten síntomas compatibles con el COVID-19, quienes sean contacto estrecho de un paciente con esta enfermedad o "sean considerados casos sospechosos de contagio" estarán exceptuadas de ir a votar en la Ciudad de Buenos Aires.

La jueza con competencia electoral fundamentó la resolución firmada el pasado 25 de agosto en la necesidad de "preservar la salud de todos los intervinientes en dicho evento, previendo los mayores cuidados sanitarios tanto para las personas que desarrollarán tareas inherentes al proceso electoral, como así también para el resto de los ciudadanos que concurrirán a votar".

De acuerdo con la resolución de la magistrada, "las personas que estén cursando la enfermedad del covid-19, y/o tengan síntomas compatibles con ella deberán continuar con el aislamiento establecido oportunamente por las autoridades de salud pública correspondientes, no deberán presentarse a votar, siendo causa suficiente para justificar la no emisión del voto conforme lo establecido en el art. 12 inc. d del Código Nacional Electoral".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Aquellos que no se presenten a cumplir con su deber cívico, deberán realizar "el trámite correspondiente, adjuntando la certificación médica pertinente en su oportunidad", estableció la magistrada. "Aquellos electores que fueren contacto estrecho, o sean considerados casos sospechosos de contagio del mencionado virus, o que deban permanecer aislados por alguna de las disposiciones legales vigentes, tampoco deberán presentarse a votar", agregó.

En ese sentido, avisó que de igual modo deberán justificar su no emisión del voto "en las condiciones señaladas precedentemente". En el caso que un votante se presente ante uno de los lugares donde se realizan los comicios, asegurando padecer COVID-19, manifestando síntomas compatibles con la enfermedad o aclarando ser contacto estrecho de algún paciente, "no se permitirá su ingreso al establecimiento, y el delegado electoral labrará un acta", señala la resolución.

En caso de que una persona, contagiada de coronavirus o que se encuentra aislada por presentar síntomas o ser contacto estrecho, reclame que se cumpla con su derecho a votar a pesar de su estado, de la Justicia Electoral advirtieron: "Sería como que una persona con Covid quiera viajar en colectivo esgrimiendo que no puede ser coartada su libertada ambulatoria".

Cabe destacar que el DNU 494 de este año, que rige hasta dentro de un mes y estará vigente el 12 de septiembre (día en que se desarrolle las PASO), establece en el inciso "g" del artículo 3, que "en ningún caso podrán circular las personas que revistan la condición de 'caso confirmado', 'caso sospechoso', o 'contacto estrecho' de COVID-19, conforme las definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional".

Tampoco podrán hacerlo "quienes deban cumplir aislamiento en los términos del Decreto N° 260/20, prorrogado en los términos del Decreto N° 167/21, sus modificatorios y normas complementarias". Desde la Justicia Electoral también aclararon que los electores con covid positivo, que presenten síntomas o estén en aislamiento "no votarán" en las elecciones y, en la misma línea, aconsejó a quienes se encuentren en esas condiciones que "no se acerquen a una escuela". Esto se debe a que no se les permitirá votar y resaltaron que nadie "los buscara en su casa" para que cumplan con su derecho cívico.

Esta mañana, el secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Sebastián Schimmel, había confirmado que las personas que estén contagiadas de coronavirus o se encuentren aisladas iban a poder votar en las PASO bajo un "protocolo específico y muy riguroso". Algo que finalmente no ocurrirá.

Schimmel había afirmado en declaraciones a Urbana FM que "nadie estará privado de su derecho" a sufragar. "Recomendamos memorizar el número de mesa y de orden, no cerrar los sobres con saliva y aprovechar los horarios prioritarios para personas de riesgo. Quienes estén transitando la enfermedad de coronavirus o tengan que hacer el aislamiento por ser contacto estrecho o por haber presentado síntomas, no podrán votar con normalidad en su mesa", dijo.

Además, agregó que todos aquellos que estaban imposibilitados por la enfermedad a votar iban a poder hacerlo "bajo un protocolo específico y muy riguroso". De igual manera, el funcionario había ratificado que quienes posean estas condiciones estaban "eximidos" de la obligatoriedad del voto y podían realizar "un trámite en infractores.padron.gob.ar para no presentarse en la jornada electoral".

A su vez, Schimmel recordó que hay horarios "prioritarios pero no excluyentes" para personas de riesgo en la totalidad del país durante la jornada electoral del 12 de septiembre que serán de 10:30 a 12:30 y en la Ciudad de Buenos Aires durante todo el comicio. "Por lo menos un 25% de los electores cambiaron su lugar de votación para que hayan más escuelas, menos filas y más mesas", consignó.

En ese sentido, el secretario llamó a los electores a consultar en el padrón el lugar de votación y los números de mesa y de orden, "para ayudar a las autoridades a encontrarnos rápido, que sea más ágil y se eviten los amontonamientos". No obstante aclaró que, de igual manera, la información va a estar disponible en los listados ubicados al ingreso de los centros de votación, "pero si uno llega con el dato es mejor".