PASO 2023: Bullrich quiere "un gobierno más austero" y Larreta defendió su idea de sumar a Schiaretti

A menos de una semana de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, coincidieron al hablar de la situación judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por un lado, el jefe de Gobierno porteño sostuvo que será la Justicia la que decida si debe estar presa o no, pero aclaró: “Toda la evidencia es contundente en cuanto a la corrupción”.

Mientras tanto, la ex ministro de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri sostuvo respecto a la causa Vialidad: “Su causa tiene muchos años de condenas y termina condenada. Simplemente por una cuestión procesal de la edad, puede ser que no esté presa. El delito es un delito para ir a la cárcel, esa es la realidad”.

Ambos participaron del programa que conduce Jorge Lanata por la pantalla del Trece, Periodismo Para Todos (PPT), y dieron sus puntos de vista sobre una hipotética coronación en las próximas elecciones. “A los k primero les ganamos la elección. Tendrán su representación en el Congreso y me comprometo a dialogar con todos los que la gente elige, pero una cosa es dialogar y otra cosa es ponerse de acuerdo. Yo con el kirchnerismo no voy a ponerme de acuerdo nunca”, dijo Larreta.

Juntos por el Cambio vivió otra semana de tensión a partir de los respaldos que recibió Larrreta por parte de Facundo Manes y María Eugenia Vidal, lo que reavivó la interna con el sector de Patricia Bullrich. En este sentido, el dirigente porteño aclaró que el ex presidente Mauricio Macri "tiene todo el derecho de tomar su posición” en caso de que se incline por Bullrich.

Durante gran tramo de la entrevista, Larreta afirmó que su Gobierno se basará en la "experiencia" y no en la "improvisación" en caso de ser elegido por la gente y volvió a insistir con sumar a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio. “Creo que es una buena idea sumar. Hoy Schiaretti es un adversario democrático, pero defiendo a muerte el concepto de sumar”, afirmó y destacó los triunfos en las elecciones en San Luis y Santa Fe.

Para el jefe de Gobierno porteño, “el camino es ampliar, más allá de los nombres”. “En la Ciudad de Buenos Aires tenemos un acuerdo desde la centroderecha hasta la centroizquierda, con esa amplitud hemos hecho una transformación en la Ciudad y creo que es lo que la Argentina necesita”, agregó y con respecto a los problemas que padece el país en la actualidad, sumó: “Con 40% de pobreza no hay que eliminar los planes sociales, hay que cambiarlos de raíz. Sacar a los intermediarios, anotarlos en una bolsa de trabajo y motivar a que la gente tome el trabajo, y las condiciones hay que cumplirlas, si los chicos tienen que ir a la escuela, tienen que ir a la escuela”.

Finalmente, Larreta consideró al cepo como "un espanto, un límite al crecimiento” y consideró que “hay que sacarlo lo antes posible y en esto hay que ser claros”. “Hay que sacarlo cuando reconstruyamos las reservas del Banco Central, con exportaciones” y mencionó también que para ello hace falta “reconstruir la confianza. No creo en los planes B, tengo un plan A y tengo la expectativa de que la mayoría de los argentinos coincida”, cerró.

Por su parte, Bullrich dijo querer "el gobierno más austero que recuerde la Argentina” y habló de la posibilidad de que Macri sea el que elija su Gabinete. “Es una persona que consulta, como todos los expresidentes. Hace poco me invitó a almorzar a su casa Sanguinetti y me dijo un montón de cosas importantes con respecto a las cosas que te pasan cuando sos presidente: cómo pensar, los tiempos y las soluciones", explicó.

Y continuó: "Creo que Mauricio va a tener ese lugar, y quizás te puede dar un consejo, pero la última decisión siempre la tiene que tener el presidente de la Nación. Si hay algo que el próximo gobierno tiene que hacer y me comprometo a hacerlo, es cambiar las cosas. Si hay piquetes, tiene que dejar de haber piquetes; si hay amenazas, tienen que dejar de haber amenazas; si hay extorsiones, tienen que dejar de haber extorsiones".

Para la ex ministro de Seguridad, "la extorsión es para que todo quede igual, entonces te eligen, sos un presidente y a los 4 años la gente te dice para qué te propusiste ser presidente si en todo este tiempo no cambiaste nada”. “La generación de esa situación es a partir de comenzar a plantear un orden en la sociedad. Orden económico, orden en las calles y orden en las relaciones. Nosotros no solo tenemos que tener legítimamente el voto popular, tenemos que tener el poder”, detalló.

Recordemos que tras los cruces entre ambos sectores de la coalición opositora, los dos precandidatos se mostrarán juntos el domingo por la noche en el búnker que Larreta pretende instalar en el complejo Costa Salguero, el lugar que utiliza habitualmente en días de elecciones, pero que Bullrich resiste y pide un lugar distinto, más austero. "En la Argentina hubo una dicotomía entre la legitimidad del voto y el poder", dijo.

Y añadió: "El poder siempre lo tuvieron los mismos: el kirchnerismo y el peronismo, y nosotros solo los votos. Yo voy a juntar las dos cosas, porque si no las junto, terminamos frustrados de nuevo. No voy a aceptar de ninguna manera una nueva frustración en la Argentina”. De acuerdo con Bullrich, la legitimidad del voto y el poder se juntan "logrando que en cada uno de los momentos en donde hay que tomar decisiones, esas decisiones estén avaladas fuertemente por una sociedad que te votó, sin tenerle miedo a que la gente sea un factor de apoyo permanente a tu Gobierno”.

Al mismo tiempo, se refirió a su futuro en caso de no conseguir el objetivo de vencer a Larreta: “Cuando uno juega puede ganar o perder, uno tiene que aceptar esas condiciones. Si solo jugás a ganar, no servís más, porque vas a tener una enorme frustración. El juego es siempre así, no siempre ganás. Este es para nosotros el título Mundial, vos podés ganar o no. Es así, yo no siento que es el fin de mi vida. Siento que quiero poner todo para que el país cambie. Tengo la personalidad, las agallas y el carácter para esta Argentina, para este momento. A mi idea y a mi carácter, le llegó esta hora. Pero si la gente decide otra cosa, uno lo tiene que aceptar”.

Desde este lunes, Larreta y Bullrich se embarcarán en una sucesión de actos que finalizarán el jueves, antes del comienzo de la veda. “Cuando viene un extranjero a la Argentina, te dicen que acá hay todo. Sin embargo, los argentinos no tenemos nada. Tenemos petróleo, litio. Hay que convertir esto que tenemos en todo. Para que sea todo lo que ve un extranjero, tenemos que hacer un cambio de régimen político de forma de conducir. Quiero generar el Gobierno más transparente que recordemos. Quiero generar un gobierno en el que las condiciones de los ciudadanos sean todos iguales ante la ley, que no haya privilegios ni discrecionalidades. Eso reconstruye un poder político legítimo”, sentenció. Bullrich.