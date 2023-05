Pato Bullrich y la historia detrás del falso "encuentro casual tiktoker" con influencers

En las últimas horas, Patricia Bullrich se hizo viral en las redes sociales a raíz de dos videos que compartió una reconocida tik toker. En los mismos, la joven conocida como More Andrade reveló que convocó a la referente del PRO como un chiste y que jamás imaginó que se haría presente en su reunión con amigos. La historia detrás del nuevo viral con el que Bullrich busca alcanzar al voto joven.

“Con mis amigos siempre hablamos del dólar, de política y en mi cabeza flashee: '¡Qué loco sería que un candidato esté acá y empecemos a debatir!'. Lo pacté así boludeando, pero Patricia va a venir ahora a una juntada con mis amigos”, contó la influencer.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además, suponiendo que sus seguidores no conocen a la licenciada presidenta del PRO, Andrade informó: “Patricia Bullrich, que es una candidata a presidenta, va a venir ahora a una juntada con mis amigos y mis amigas. Ellos no saben nada y ni se lo esperan. Yo le hable asi re en joda, pero pasó”.

Nota al lector: Patricia Bullrich no es candidata a presidenta, es pre candidata a presidenta para jugar en las PASO de Juntos por el Cambio.

Sin embargo, en otro de los videos que compartió en tik tok, Andrade contó que una de las problemáticas que más la preocupó en el último tiempo es el precio de los alquileres. Frente a esto, Bullrich respondió: “Tiene una cantidad de regulaciones”. Cabe recordar que esto se da en el marco de las elecciones presidenciales que tendrán lugar en octubre, y las PASO que serán en agosto.

En sus últimas palabras, antes de retirarse de la juntada con la tik toker y sus amigos, Bullrich contó que se sintió cómoda al hablar con los jóvenes: “Me sentí bárbaro, a mi me gusta ser natural, contarles cosas o charlar hacer sarasa o verso, me gusta hablar así frente a frente”.

En los comentarios de los videos que compartió Andrade, sus seguidores aprovecharon para mostrar su descontento: “Sí, sí, sí. Qué copada Patricia, pero espero que no se les ocurra votarla”, “alto comercial político nos comimos” y “yo me levanto y me voy” fueron los escritos más likeados.

La tik toker que tiene más de 8 millones de seguidores en su red social, es conocida desde hace al menos tres años por generar contenido tanto en su cuenta oficial, como en teatro. La joven es oriunda de Ceres, un municipio de 25 mil habitantes del departamento San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, y además de estudiar artes escénicas, sueña con ser directora teatral.

Además, en el 2021, se hizo más conocida ya que asistió a la pista de La Academia, en donde “ayudó” a Mariano Martínez a aprender diversos pasos de baile, y lo guió respecto a cómo desempeñarse a la hora de hacer tik toks, algo por lo que lo criticaban desmedidamente. También, subió videos bailando junto a Luciana Salazar y Jorgito Moliniers.