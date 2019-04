Patria contratista: la Justicia investigará por lavado a 68 empresarios de la obra pública y ex funcionarios

El juez federal Sebastián Ramos investigará maniobras de presunto lavado cometidas por ex funcionarios y empresarios de la obra pública, en un expediente que surge de la llamada “Causa de los cuadernos”, a partir de una presentación realizada ante la Justicia por la Unidad de Información Financiera (UIF). Apuntan a Cristina Kirchner, Julio De Vido, el primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, y el CEO de Techint, Paolo Rocca, entre otros.

La presentación fue realizada semanas atrás por la UIF ante el juez Claudio Bonadio, a cargo de la causa de los cuadernos, que rechazó sumar ese legajo a su investigación y sortear el nuevo expediente. Esta mañana, la Cámara Federal porteña sorteó la causa, que recayó en el juzgado federal N° 11, a cargo de Ramos.

La sospecha de la UIF es que varios de los empresarios y ex funcionarios de la gestión anterior que se encuentran procesados por la llamada causa de los cuadernos lavaron dinero de origen ilícito. La sospecha inicial apuntaba en concreto a 68 personas, entre las que se encuentran la ex presidenta, Cristina Kirchner, su ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y los empresarios Rocca, Marcelo Mindlin (SACDE), Calcaterra, Aldo Roggio, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, Juan Carlos De Goycoechea, Enrique Pescarmona, Jorge Neira y Héctor Zabaleta, entre otros.

La sospechas de la UIF es que tenían cuentas en el exterior, puntualmente en Suiza, Estados Unidos, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Liechtenstein, Uruguay, Luxemburgo y el Principado de Mónaco, y que la “exteriorización” de los fondos se realizó durante el kirchnerismo, e ingresó al país gracias a los blanqueos de capitales y el “sinceramiento fiscal” que lanzó Cambiemos.

El organismo antilavado que comanda Mariano Federici cree que esa podría haber sido la estrategia para blanquear dinero cuyo origen podría haber sido los sobreprecios en la obra pública.

La UIF ya había solicitado que se conforme un nuevo legajo en la causa de los cuadernos y que se vuelva a llamar a indagatoria a los procesados para responder por lavado de dinero. Además, el organismo ya había solicitado la producción de una serie de medidas de prueba, que ahora deberán ser evaluadas por el juez Ramos.