Patricia Bullrich, El Dipy y la canción "te miré el celular" que generó polémica por el "espionaje M"

La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, procura mostrarse en redes sociales con un perfil que apunta a captar la atención de las generaciones más jóvenes. En línea con su estrategia comunicacional, empezó en las últimas semanas a darle cada vez más protagonismo al cantante El Dipy, que desde el año pasado se convirtió en una de las voces más críticas a la administración de Alberto Fernández.

Sin embargo, en la última intervención que realizó Bullrich "no se dio cuenta" de que el tema que estaba cantando tenía una frase que se terminó volviendo viral. De regreso de una gira política por el norte de la provincia de Buenos Aires, Bullrich decidió cantar junto a sus colaboradores el tema “Par-Tuza” del Dipy.

Sin embargo, de lo que no se percató es que en una de las estrofas, la letra habla de revisarle el celular a otra persona. “Porque te miré el celular”, dice el cantante. El detalle no pasó inadvertido por quienes recuerdan la causa por espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri, que tiene al ex titular de la AFI, Gustavo Arribas, y a su segunda, Silvia Majdalani en el centro de la escena.

No se trata de la primera vez que Bullrich elogia al Dipy, ni mucho menos. “Es un argentino que no se resigna, que construye su dignidad, que entiende que de la pobreza se sale con esfuerzo y trabajo. Le duele el país y por eso dice lo que hay que decir aunque a algunos les incomode escuchar”, señaló hace menos de 15 días luego de que se conociera una encuesta que midió su imagen.

Sin embargo, fueron muchos los "propios" que se indignaron con la titular del PRO por la vinculación con la causa del espionaje ilegal que tiene al ex presidente en el centro de la investigación judicial; algo similar a lo que ocurrió cuando se confirmó que fue el equipo de prensa de la propia Bullrich el que filtró la captura de Macri participando de un zoom de Juntos por el Cambio en pijama y desde la cama.