Patricia Bullrich puso en duda la cifra de 30.000 desaparecidos y la tildaron de "negacionista"

En enero de 2016, el ex director del Teatro Colón, Darío Lopérfido, había sido el protagonista de una polémica frase que hasta el día de hoy sigue repercutiendo y generando rechazo. En aquella oportunidad, el ex Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires había puesto en duda, sin tartamudear, la cifra final de fallecidos y desaparecidos durante la última dictadura militar. "No hubo 30 mil desaparecidos, se arregló ese número en una mesa cerrada", aseguró.

En esa misma línea, aparentemente, camina la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich, quien consideró que aquellos que cuestionan el número de 30 mil desaparecidos durante la última dictadura militar "no pueden ser" calificados como "traidores a la patria". "A mí me parece que no se puede decir que quien sostiene que no son 30 mil -los desaparecidos- debe ser considerado como un traidor a la patria", señaló Bullrich en A24.

La ex ministra de Seguridad de Cambiemos sostuvo que la cifra de víctimas a raíz de la represión ilegal que ejerció la última dictadura la estableció la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (Conadep). "Independientemente de si fueron 30 mil u 8 mil (los desaparecidos), lo de fondo es que Argentina nunca más puede tener esos enfrentamientos fratricidas como los que tuvo", remarcó.

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, expresó que le dio "asco" escuchar que Bullrich pusiera "en duda el número de detenidos-desaparecidos". "Nos da la visión también de lo peligrosa que puede ser esa mujer que tiene la culpa de haber sido parte de un proyecto nacional y popular que defendía los intereses de la mayoría y tiene que estar demostrando al poder real que ella ahora es parte de eso. Es lo más peligroso que nos puede pasar", advirtió

Por su parte, la subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico en la provincia de Buenos Aires, Victoria Donda, señaló en Twitter que "no es casual que Bullrich dé cifras falsas sobre matrícula universitaria, pero “dude” de la cantidad de víctimas que dejó el terrorismo de Estado". "El negacionismo que representa no es ingenuo: es parte de un plan de Gobierno basado en el odio y el miedo", aseveró.

En tanto, el precandidato presidencial del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, denunció que "al negar la existencia de los 30.000 detenidos-desaparecidos Bullrich minimiza el terrorismo de estado y desconoce el carácter ilegal del genocidio perpetrado por la dictadura". "Bullrich minimiza el terrorismo de Estado porque quiere usar ahora a las FFAA (fuerzas armadas) para la represión interna", resaltó.

Y advirtió: "Como lo dijo en su spot de campaña. Su plan económico se juega en la calle y para eso requiere echar mano a la represión contra el pueblo". Cabe remarcar que Bullrich anunció que si es electa presidenta será "comandante en jefe de las Fuerzas Armadas" y le dará a esas instituciones "el lugar que tienen que tener”: “No las voy a dejar en un rincón. Las usaron como ‘punching ball’ durante tantos años. Voy a tener una verdadera jefatura como lo hice con las fuerzas de seguridad”.

En relación a su pasado como militante de las organizaciones armadas de los años '70, Bullrich afirmó que asume lo que hizo durante ese período de la historia reciente de Argentina. “Yo asumo lo que hice. Yo estuve en la Juventud Peronista, que reivindicaba Montoneros, soy una de las pocas argentinas que habló del mal que le hace la violencia a la política. No reivindico la generación diezmada, todo lo contrario, soy totalmente autocrítica”, apuntó.

Asimismo, ponderó las figuras de los expresidentes de Uruguay, José “Pepe” Mujica, y de Chile, Michelle Bachelet, que también tuvieron historias personales vinculadas a la violencia política y a las dictaduras de esa época. "Mujica fue presidente de Uruguay y dijo ‘no quiero volver al pasado’. A Michelle Bachelet, que le mataron a su padre, dijo `yo no tengo rencores'”, afirmó sobre la ex mandataria trasandina.

El spot de Bullrich que evidenció la inseguridad durante su gestión como ministra

La precandidata publicó días atrás un nuevo spot de campaña en el que pedía "coraje" para afrontar casos de inseguridad y utilizó el testimonio del hijo de un hombre asesinado en 2019 en Córdoba, un caso policial que coincide en fechas con su gestión como ministra de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019). "Habíamos organizado todo el finde para ir a pescar. No va a venir más mi papá. ¿Por qué no lo hirieron nomás? ¿Por qué lo tenían que matar? Si con el tiro en la pierna era suficiente", dice la voz en off de Ariel Picco, hijo de Bruno Picco, un jubilado de 68 años asesinado el 14 de febrero de 2019 en el barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba.

Luego del testimonio, unas letras en pantalla se preguntan: "¿Sabés qué hace falta para ordenar el país? Coraje", y luego se muestran los nombres de Bullrich y su compañero de fórmula, el ex diputado radical Luis Petri. La voz en off de Ariel Picco fue extraída de un reportaje que realizó en su casa la señal de noticias cordobesa Canal 12 y que fue publicado el 15 de febrero, un día después del crimen. El autor del homicidio, Raúl Orlando Márquez, fue condenado en 2021 a cadena perpetua por homicidio y robo calificado por uso de arma de fuego, mientras que su cómplice, Claudio Miguel Oliva, fue declarado partícipe necesario en el homicidio en ocasión de robo agravado y debe pasar 18 años en prisión.