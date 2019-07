La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el Servicio Cívico Voluntario de Valores que oficializó el gobierno esta mañana no se convertirá una “colimba encubierta”, y señaló que será “un aporte a todos los jóvenes que necesitan un empuje hacia las responsabilidades y la libertad”. El programa quedará bajo la dirección de la Gendarmería y despertó fuertes críticas de la oposición y organismos de derechos humanos.

“No es una colimba encubierta, esto es un aporte a todos los jóvenes que necesitan un empuje hacia la responsabilidad y la libertad”, aseguró Bullrich durante una conferencia de prensa, luego de que esta mañana saliera publicado en el Boletín Oficial el decreto que crea el Servicio Cívico Voluntario en Valores, que apunta a jóvenes de 16 a 20 años y será dictado por la Gendarmería Nacional.

Entre los ejes de la polémica medida, se encuentran: “Fortalecer valores democráticos”, “ofrecer talleres que permitan adquirir nuevas destrezas”, “fomentar la inclusión, educación y liderazgo”, “brindar herramientas que permitan la futura elección profesional”, generar el “sentido de responsabilidad” y “fomentar el desarrollo de distintas capacidades”.

Bullrich rechazó las críticas de un sector de la oposición y de organismos de derechos humanos que salieron a cuestionar el decreto, como el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que en declaraciones a FM La Patriada señaló que “más que una bomba de humo, lo del Gobierno es un retroceso, vuelve a implementar políticas de colimba encubierta”.

De todos modos, la ministra aclaró que el gobierno no quiere “entrar en esa discusión”, y sostuvo que quienes cuestionan el decreto “parten de un concepto equivocado respecto a lo que pueden ser las fuerzas de seguridad”. Además remarcó que no quiere “preconceptos”, y pidió “abrirse a las instituciones y respetarlas”. “Ese discurso atrasa. Se quiere dejar a las fuerzas de seguridad afuera de la democracia y no lo vamos a aceptar”, enfatizó.

De todos modos, evitó precisar cómo se implementará la polémica medida, ni a cuántos jóvenes apunta, ni cómo serán los encuentros o cuáles son los “valores democráticos” a los que apunta la medida. Sólo dijo que “se están adecuando desde hace tiempo las instalaciones” de los seis lugares - entre ellos Campo de Mayo - donde se comenzará a implementar la prueba piloto hasta el 31 de diciembre. Los espacios están distribuidos en distintas provincias del país, entre ellas Santiago del Estero, Buenos Aires Córdoba y Río Negro.

Inclusive, según la ministra el Servicio Cívico Voluntario en Valores surgió hace unos dos años, a partir de sucesivos pedidos que recibió de parte de intendentes del Gran Buenos Aires. “Trabajará todo el equipo pedagógico de la Gendarmería. Los equipos van a estar formados por los mismos que forman a los gendarmes”, agregó Bullrich. Por su parte, el director nacional de la fuerza de seguridad, Gerardo Otero, afirmó que “los profesores tienen experiencia suficiente”, y que se contará “con una currícula adecuada”.