Patricia Bullrich, sobre los BRICS: “Bajo mi gobierno, Argentina no va a estar ahí”

Ni 24 horas le duró la tranquilidad a Alberto Fernández. Todavía con los laureles puestos por haber conseguido ser parte del BRICS, el bloque económico internacional que le permitiría a la Argentina ser parte de beneficiosas negociaciones que traerían fuertes relaciones con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, Patricia Bullrich salió a prender el ventilador y lo dejó por el piso.

Es bien sabido que Bullrich hará lo imposible para desacreditar cualquier decisión del peronismo, pero esta vez aprovechó su exposición en el Consejo de las Américas para mostrar su profundo descontento con la medida anunciada con bombos y platillos por el gobierno Nacional. A esa exposición también estuvo invitado Sergio Massa, quien no pudo asistir porque está en Estados Unidos resolviendo la áspera negociación con el FMI.

Fiel a su estilo, la candidata a Presidenta por Juntos por el Cambio, fue tajante: “Hemos expuesto nuestra posición contraria al ingreso al BRICS”. Sus razones para borrar con el codo lo que Alberto Fernández había construido fueron: “El Presidente acaba de comprometer a la Argentina a la entrada al BRICS, mientras se desarrolla la invasión a Ucrania”, expresó dejando claro de qué lado de la mecha internacional se estaba parando.

La ex Montonera le “bajó el precio” al acuerdo de Alberto y dio un golpe bajo: “Con más razón, junto al ingreso de Irán, país con el que la Argentina tiene una herida abierta profunda por los ataques terroristas antisemitas en nuestro territorio y anti argentinos”. Quedó clarísima la decisión que tomaría si llegara a asumir como Presidenta, pero para que no queden dudas Bullrich ratificó una vez más: “Argentina bajo nuestro gobierno no va a estar en BRICS”

No está el horno pa' bollo

A su disposición quedó el micrófono y se expresó sobre los robos en grupo en CABA y en la provincia de Buenos Aires: “Estos días vivimos caos, desorden, una sociedad sin ley”. Continuó: “La gente sola en las calles defendiéndose como puede y los comerciantes perdiendo su propio capital”. Al fin, dejó una propuesta: “Nosotros queremos plantear como un precepto fundamental y estratégico que vamos a implementar el orden democrático que la gente necesita para tener futuro”.

Y como vislumbrando un halo de luz para aclarar el contexto se puso reflexiva: “Creemos que este caos no es una casualidad, es un modelo y un sistema de esclavización de una sociedad que cada día depende menos de sus trabajos y sus posibilidades individuales”. Dejando clara su postura anti estatista Bullrich dijo que los ciudadanos argentinos no pueden ser “libres” porque “cada vez depende más de un Estado que de manera discrecional, sin reglas ni ley le entrega a la gente algo”.