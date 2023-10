Patricia Bullrich y su nueva estrategia de cara al debate: con qué buscará "sacar" a Milei

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, encarará con un cambio de estrategia su presentación en el segundo y último debate antes de las elecciones, donde intentará mostrarse más enérgica y apuntar contra el postulante de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei.

El búnker de Bullrich recogió el guante de los cuestionamientos dirigidos a la candidata tras el primer intercambio entre los competidores por la Presidencia, que tuvo lugar en la capital de Santiago del Estero: en JxC sintetizan las observaciones recibidas con las frases "le perdonó la vida a Massa" y "no fue a fondo con Milei".

Al tanto de esas opiniones, la exministra de Seguridad dedicó el viernes a "descansar y estudiar" para el duelo discursivo que este domingo mantendrá con los otros cuatro postulantes presidenciales en el salón de actas de la Facultad de Derecho de la UBA.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En la semana que pasó, la tensión entre Bullrich y Milei creció luego de que que el candidato del espacio ultraliberal tratara de "montonera tira-bombas" a Bullrich, quien se defendió presentando dos denuncias judiciales contra el economista y ex-asesor financiero del holding Corporación América.

El otro episodio que en los últimos días concentró la atención política del equipo de Bullrich fue la siempre compleja relación con Mauricio Macri. El exmandatario, invitado a disertar en varias charlas organizadas en Estados Unidos, si bien respaldó a Bullrich como candidata del espacio, en paralelo se refirió a un hipotético triunfo de Milei en las elecciones presidenciales.

Si se diera esa posibilidad, dijo Macri, los legisladores de JxC deberían respaldar al economista desde las bancas del Congreso. La anécdota volvió a tensar la interna opositora y Bullrich se vio obligada a salir a cruzar las palabras de Macri: "Estamos en una pelea electoral, no me parece que podamos discutir eso. Nuestra pelea es nuestra capacidad parlamentaria. Considero que no es conveniente que Mauricio Macri defina una cosa así cuando estamos en una lucha diferente. Nuestra fuerza está trabajando unida para ganar las elecciones".

Tras difundirse esos dichos, Macri publicó un video en sus redes: se trataba de un extracto de su charla en Harvard, en el que queda claro su respaldo a la candidata opositora. Sin embargo, en el comando de campaña de Bullrich desearían que los cuestionamientos de Macri a Milei fueran más terminantes.

El episodio fue usado también por algunos referentes de LLA, como Ramiro Marra o Diana Mondino, quienes salieron a plantear que el verdadero candidato de Macri es Milei.

Detrás de esa ambigüedad de Macri algunos ven la ejecución de un plan por parte del expresidente, una estrategia que a partir del 10 de diciembre podría incluir proveer al libertario de los funcionarios necesarios para consolidar una estructura de gobierno.

El Poder Ejecutivo Nacional necesita 4.000 cargos políticos para garantizar su funcionamiento: muchos piensan que como Milei no los tiene, la realidad y el pragmatismo anticipan que serán ocupados o bien por peronistas o bien por integrantes de JxC.

En algún momento antes del 22 de octubre Macri y Bullrich compartirán alguna actividad de campaña: por lo pronto, para este domingo en la Facultad de Derecho se aguarda la presencia del exmandatario como también la de Horacio Rodríguez Larreta. La intención, con las presencias y el acompañamiento, es arropar a Bullrich mientras se desarrolla el último debate.

Volviendo a la estrategia de Bullrich para el debate, la exministra de Seguridad retomará sus andanadas contra el candidato de LLA, al que durante la semana le dedicó amplios posteos para criticarlo.

"Me preocupa que con esa misma inestabilidad emocional que Milei tiene a la hora de emitir juicios y falsas acusaciones sobre otros, haya diseñado su programa y sus propuestas. De esa inestabilidad surgen proyectos que dañan a los argentinos o son lisa y llanamente insostenibles, como la dolarización, la libre portación de armas o la privatización de la educación pública", señaló la candidata en la parte más contundente de su cuestionamiento.

En el equipo de Bullrich también hay bronca contra Milei por haber organizado un almuerzo con empresarios en Mar del Plata en el mismo horario en que la postulante opositora exponía ante los ejecutivos reunidos en la edición número 59 del Coloquio de Idea.

Pero durante el debate del domingo también habrá críticas dirigidas por Bullrich hacia Unión por la Patria y a su candidato, el ministro Sergio Massa, que estarán basados en la situación de la macroeconomía y la inflación y también en "explotar" el impacto social que generaron las fotos del exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde a bordo de un yate en Marbella.

TELAM