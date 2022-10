Peajes liberados, el libro de Macri y multaron a Caputo Hermanos: las claves del día

Macri presentó "Para qué" y acentuó su giro a la derecha: "No me banco más ese discurso progre y cínico"

El ex presidente Mauricio Macri presentó su segundo libro "Para qué" en un evento en el que asistió su familia, ex ministros de su gestión y la primera plana del PRO. Mientras sobrevuela la incógnita sobre si será candidato el próximo año, apuntó contra el Gobierno nacional al afirmar que no se "banca más el discurso progre" y "cínico. Además, alentó la competencia electoral dentro de Juntos por el Cambio.

"Tenemos que dar la batalla. Con esas ideas están equivocados, que sus hijos se los digan. El mundo no se maneja de esta manera. Es el caso más emblemático Aerolíneas. Con esa plata podemos hacer tantas obras. ¿Dónde mierda están las prioridades? A mí no me corren más, ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre, cínico, no me lo banco más", disparó el ex jefe de Estado tras la consulta sobre la línea aérea estatal que le realizó Pablo Avelluto, que moderó la presentación ante 1500 invitados.

Sobre la interna que atraviesa Juntos por el Cambio, Macri instó a la competencia electoral: "Si queremos una sociedad competitiva, tenemos que dar el ejemplo. En Juntos por el Cambio tenemos que competir con ideas, con valores, hablándole de frente a la gente, y apoyar a aquél que le toque ganar. También poniendo en magnitud la gesta. Esta gente (el Gobierno) está dejando una bomba están dejando una bomba cien veces peor que en el 2015".

En la misma línea, el ex jefe de Gobierno reflexionó sobre su paso por la Casa Rosada y advirtió un panorama peor para el futuro presidente en caso de que la coalición opositora se quede con las elecciones generales del 2023: "Yo recibí el tercer subsuelo, prometí veinte pisos; llegué al quinto -con expectativas exageradas- y no hubo reelección. Pero ahora la gente nos va a dar un mandato global, ellos nos van a dejar en el séptimo subsuelo. La tarea que ustedes van a tener por delante es mortal".