Perczyk fulminó a Milei: "La educación no es un negocio, es un derecho"

Las propuestas de educación de todos los candidatos fueron escuchadas durante el debate presidencial, donde todos expusieron sus posturas y la que más resaltó, fue la del líder de ultraderecha Javier Milei, quien anticipó que el sistema dejará de ser público y que se implementará un “sistema de vouchers para estudiar” y generó una alerta en docentes, alumnos e incluso en otros partidos políticos, como fue el caso de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio.

Al respecto, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, hizo su consideración con respecto a las elecciones que se celebran el domingo y manifestó su profunda preocupación por el futuro del país, al aseverar que, de no votar correctamente, corre serio peligro el sistema educativo y los derechos de los niños y adolescentes.

En declaraciones a la radio AM750, Perczyk resaltó que la educación pública se encuentra en estado de alerta y en “disputa absoluta” porque se está discutiendo su propia esencia y no solo eso, sino que corre peligro el acceso universal a una educación de calidad. “Es increíble que estemos discutiendo logros que los argentinos ya habíamos conquistado y, en vez de mejorarlos, haya propuestas que retroceden al plantear ajuste en la primaria, arancel en la secundaria y privatización de las universidades", señaló.

El funcionario de educación destacó la propuesta del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa sobre la nueva ley de financiamiento educativo y la comparó con la idea que tienen los demás aspirantes: “Los otros candidatos (de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, especialmente), hablan de arancelar la universidad pública”. puntualizó. Sin embargo, recordó que la idea de privatizar todas las universidades no es una idea nueva, sino que surgió en el año 1949 y en la última dictadura militar: “Incluso la idea de ‘caer en la educación pública’ que antes se decía con vergüenza hoy lo dicen desembozadamente que quieren privatizar", agregó.

“No hay discusión posible, dado que con la lógica privatista se cerrarían escuelas. Lo vimos durante el gobierno de Mauricio Macri, quien terminó su mandato con menos escuelas de las que empezó", resaltó el jefe de la cartera de Educación, quien además insistió en la necesidad de hacerse la pregunta de quienes estarían dispuestos a aceptar pagar en los distintos niveles educativos, aún con el riesgo de expulsar a miles de chicos que no pueden hacerlo del sistema educativo.

Teniendo en cuenta la crisis de educación generada por la pandemia desde aquella parte hasta aquí, Perczyk sentenció: "la educación no es un negocio, sino un derecho. Desde Unión por la Patria, nuestro candidato Sergio Massa propone que los chicos vayan a la escuela con libros y computadoras, en cambio el candidato Javier Milei, quiere darles armas". Para él, además, remarcó que lo fundamental es que haya clases todos los días y que, en esa relación, es importante mejorar los salarios, la infraestructura y las condiciones de trabajo. “Sólo me queda pedir disculpas por las cosas que prometimos y no hicimos”, reflexionó.

Vouchers y privatización, lo que propone Milei

Cuando presentó su propuesta con respecto a la educación, el líder de la Libertad Avanza confirmó que haría un sistema para “el que realmente quiera estudiar” y hasta habló de un sistema de vouchers, sin profundizar exactamente como funcionaría, a quienes iría aplicado ni cómo se implementaría. “Esto terminaría con la educación obligatoria, a la que le fue pésimo”, había detallado.

"Si querés estudiar, vas a tener un voucher y vas a poder estudiar, cambia el sistema, el tema de la obligatoriedad es querer controlar a los seres humanos e imponer tu patrón moral. El que quiera estudiar, estudia, pero obligar no me gusta", había remarcado Milei aquella vez.