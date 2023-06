"Perdieron Larreta, Bullrich, Macri": el PJ celebró un amplio triunfo en Tucumán

La jornada electoral dejó este domingo un saldo de victorias a favor de Juntos por el Cambio, que logró dar el batacazo en San Luis y consolidó su poderío en Mendoza y Corrientes. Mientras que el Frente de Todos obtuvo un amplio triunfo en Tucumán, que ofició de desahogo tras la cancelación de las elecciones del 14 de mayo y el enfrentamiento con la Corte Suprema por la impugnación a Juan Manzur.

La principal victoria de Juntos por el Cambio se dio en San Luis, donde el ex gobernador Claudio Poggi se impuso sobre el candidato Jorge Fernández del oficialismo y volverá al Ejecutivo a partir del 10 de diciembre. Poggi, que compitió con el respaldo de JxC y del senador Adolfo Rodríguez Saá, consiguió romper con la hegemonía peronista de la provincia y también con la seguidilla de victorias que estaban consiguiendo los oficialismos en los primeros puntos del calendario electoral.

Los presidenciales de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y José Luis Espert viajaron a San Luis para estar en el búnker a la hora de los festejos. También acompañaron a Poggi Margarita Stolbizer y Martín Lousteau, todos dirigentes que representan al sector más moderado del frente opositor, ya que los autodenominados "halcones" se dieron cita en Mendoza.

Para respaldar el triunfo del radical Alfredo Cornejo en la primaria de Cambia Mendoza estuvo la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que a la distancia también saludó a Poggi. En tanto, en Corrientes, donde se impuso el frente oficialista que lidera el gobernador local, Gustavo Valdés, estuvo también Rodríguez Larreta, ya que viajó primero allí y luego partió rumbo a San Luis.

En tanto, el Frente de Todos solo pudo festejar en Tucumán, donde el peronista Osvaldo Jaldo logró una importante victoria para marcar el poderío del PJ en tierras actualmente gobernadas por Juan Manzur. La elección estaba marcada por la cancelación de las elecciones que habían sido convocadas inicialmente para el pasado 14 de mayo, a raíz de una impugnación a la postulación de Manzur que hizo lugar la Corte Suprema.

En el búnker de la capital tucumana, los dirigentes del PJ le dedicaron irónicamente el triunfo al máximo tribunal y a Juntos por el Cambio. El candidato a gobernador de La Libertad Avanza Ricardo Bussi quedó en tercer lugar en las elecciones de Tucumán, más de 55 puntos abajo que Jaldo. "En el sexto distrito más importante de la Republica como es Tucumán, arrasó el peronismo", destacó el ganador, cuando los resultados parciales le daban casi el 60% de los votos totales.

El mandatario electo ponderó los "muchos puntos de diferencia" del Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio, y resaltó que la ventaja fue mayor incluso a lo que desde el oficialismo mismo se proyectaba en la previa. Jaldo recordó que la fecha original de votación era el 14 de mayo, y que se reprogramó a raíz de una decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones. "No sólo eso, nos sacaron un candidato de la fórmula", dijo sobre aquella resolución.

Recordemos que aquella decisión de la Corte Suprema dejó sin candidatura a vicegobernador del actual mandatario y líder del peronismo tucumano, Juan Manzur. "¿Cómo no íbamos a sentir el golpe dentro de nuestro propio espacio? Lo hicieron para enfriarlo y dividirlo al peronismo. Pero no lo logaron. No hemos parado la campaña en ningún instante. Al contrario, hemos tenido más fuerza e impulso", subrayó.

Consultado sobre las demoras excesivas en bastantes centros de votación donde los ciudadanos debieron esperar durante horas para poder ejercer su derecho al sufragio, Jaldo negó cualquier responsabilidad del parte del Ejecutivo Provincial y atribuyó los problemas a que muchos presidentes de mesa designados por la Justicia Electoral no se presentaron o llegaron tarde. "La demora se debió estrictamente a que los presidentes de mesa que los designa la Justicia Electoral no llegaron o llegaron tarde. Ese es el daño que hoy se le hizo a la ciudadanía electoral, pero nosotros como espacio político no tenemos ninguna responsabilidad", justificó.

A su vez, señaló que pese a los inconvenientes, "votó el 80%" del padrón de la provincia de Tucumán, en una jornada democrática plena. En tanto, Jaldo confirmó que el presidente Alberto Fernández arribará este lunes a la capital provincial para reunirse con el actual gobernador y con él. "Tengo entendido que con el doctor Manzur han acordado una visita del presidente Alberto Fernández y lo vamos a recibir como lo hemos recibido siempre. Lo vamos a recibir con mucho afecto", expresó. Sobre la figura del gobernador, revalidada a la luz de los resultados de esta elección, dijo que "no hay dudas de que tiene proyección nacional pero es una decisión de él que la tiene que tomar y comunicar".

En otro orden, Jaldo apuntó que en la elección "hay perdedores, no solo locales como Sánchez y Alfaro". "Perdieron Larreta, Bullrich, Macri y todos los que han venido a acompañar a Juntos por el Cambio", resaltó. A la provincia llegó el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, además de varios gobernadores provinciales para participar de la foto de la celebración. En tanto, el presidente Alberto Fernández viajará este lunes para festejar la victoria junto a Manzur y Jaldo.