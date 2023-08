Pergolini, duro contra el candidato de Bullrich en San Isidro: "No puede ni administrar un edificio"

Pocos días antes de las PASO, Mario Pergolini pateó el tablero y apuntó contra Ramón Lanús, precandidato a intendente en San Isidro de Patricia Bullrich. El conductor y empresario recordó el paso del halcón por la Agencia de Administración de Bienes del Estado: "No puede administrar un edificio y quiere ser intendente".

"No me interesa lo que pasa en San Isidro, pero vi que se presenta como intendente Ramón Lanús. No puede administrar ni un edificio. Lo que hizo en AABE fue un desastre y su impericia me generó un gran problema. Perdí tiempo y dinero", contexctualizó Pergolini, en su ciclo Maldición, va a ser un día hermoso.

Pergolini se remontó a las épocas en las que tenía su radio en un edificio del Estado y debía compartir la antena con otra emisora. "Tuve una reunión con Lanús en el AABE, porque habíamos comprado un transmisor con los papeles correspondientes para resolver los problemas que teníamos con la gente de la emisora. Pero Lanús nos ninguneaba, no nos atendía y cuando lo hizo nunca me pudo resolver el tema".

"Nos tuvimos que ir del lugar. Por eso, si este tipo quiere ser intendente de San Isidro córranse de ahí, porque no puede administrar ni un edificio. Ramón Lanús fue una piedra en el zapato para mí", le advirtió a su audiencia.