Peritarán los celulares de las asesoras de Milman: cómo sigue la causa por el atentado a CFK

La aceptación de la Cámara Federal porteña al pedido de los abogados querellantes en la causa del atentado a Cristina Fernández de Kirchner, de peritar los teléfonos celulares de las asesoras del diputado del PRO Gerardo Milman, es como agua en el desierto en la investigación que busca encontrar a los responsables intelectuales del intento de magnicidio que se perpetró el 1° de septiembre en Recoleta y por el cual todavía están detenidos el tirador Fernando André Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, conocido como el jefe de la "banda de los copitos".

La decisión judicial fue dividida, ya que los magistrados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi votaron a favor y Mariano Llorens en contra, y se entiende como una victoria de la querella porque el primer rechazo al peritaje sobre los móviles de Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco fue el disparador para que la vicepresidenta exigiera la remoción de la jueza María Eugenia Capuchetti.

En aquel entonces no se habían podido poner de acuerdo las partes para definir cuáles eran las fechas auditables, ya que la representante judicial planteaba que debían ser cercanas al 30 de agosto, únicamente, mientras que los letrados querellantes José Ubeira y Marcos Aldazábal habían demandado que sea desde principios de julio. Finalmente se podrán encontrar pistas en los celulares de las asesoras entre el 1° de julio y el 1° de diciembre.

"Consideramos fundamentada debidamente por la parte -en consideraciones de razonabilidad- la ampliación del lapso temporal propuesto, en virtud de lo cual concluiremos que el examen de dicha información debe realizarse entre el 1° de julio y el 1° de diciembre de 2022 -fecha en la que se aportaron los dispositivos en cuestión-; debiendo ser realizado, tal como lo ha sugerido la propia querella, bajo preciso control jurisdiccional y del Ministerio Público Fiscal y con restricción de absoluta reserva de toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso", reconocieron Bruglia y Bertuzzi en la resolución.

Ante el reclamo acerca de la privacidad de las investigadas, Aldazabal también había asegurado que no debía haber preocupación al respecto porque no se accederán a mensajes por fuera del área a pesquisar.

El disparador de toda la investigación al respecto fue la frase "cuando la maten, voy a estar en la Costa", que supuestamente escuchó de boca de Milman Jorge Abello, asesor del diputado nacional del Frente de Todos Marcos Cleri, ese día previo al atentado en el bar Casablanca, cercano al Congreso Nacional.

"Luce razonable que se realice la búsqueda de la información contenida en los aparatos telefónicos secuestrados a Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco, la cual habrá de circunscribirse a corroborar o descartar la existencia de cualquier mención a los dichos que, según el testigo Abello, habría proferido Gerardo Milman en la jornada del 30 de agosto de 2022 y/o cualquier mención o texto que pueda vincularse al atentado", argumentaron los jueces que votaron a favor.

Por su parte, Llorens rechazó el pedido esgrimiendo que "aparece lejana" la "hipótesis anunciada por la querella -con los elementos hasta ahora recabados-". “Existe un viejo principio que expresa que: todo puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando ello sea útil para corroborar una hipótesis criminal concreta y que se lo haga sin vulnerar garantías constitucionales. Resulta innegable que, dentro del procedimiento penal, junto a las pruebas directas, la de indicios constituye uno de los medios más eficaces para la búsqueda de la verdad que la justicia procura. Y sobre la base de este tipo de prueba es que se está trabajando en este proceso", detalló.

Quien se negó a acceder al pedido de la querella, aseguró que "los argumentos de la Querella de momento parecen abstractos y carentes de sentido objetivo", ya que los representantes de CFK no lograron "fundar adecuadamente la extensión solicitada, máxime, cuando en la propia audiencia ambos letrados advirtieron la inutilidad de la prueba pedida debido a su sospecha de que el contenido de un aparato telefónico habría sido borrado mientras que el otro habría sido cambiado por su usuaria".

Si bien Abello le había informado a su jefe lo que había oído, este le pidió que lo denuncie recién el 7 de septiembre. Aunque, finalmente, el asesor se presentó a los Tribunales de Comodoro Py el 23 de septiembre a las 17, 16 días más tarde que cuando se lo habían encomendado.

En su declaración testimonial recordó cómo fue aquel día que escuchó la frase en cuestión. "Pedimos el menú del día, no recuerdo concretamente qué plato era. Me pongo a hablar con mi cuñado del lío que era Buenos Aires y empezamos a comer y mirando lo veo a Milman y me llama la atención la forma en la que estaba vestido. Tenía un pantalón todo rasgado, como de una onda moderna, pero inadecuado para su edad. Se encontraba con dos chicas muy bonitas, jóvenes y muy bien vestidas, ellas estaban de espalda a mí y nunca les pude ver la cara", relató.

Allí también destacó que su cuñado "estaba muy entretenido con lo que se hablaba en una mesa de al lado, sobre fútbol" ya que estaba el presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito. "Volviendo, entre esas conversaciones, a voz alzada escucho con mis propios oídos que Milman dice textual ‘cuando la maten yo estoy camino a la costa’, a lo cual una de las mujeres le pregunta por el chofer algo así como ‘y tu chofer?’ y él le contesta: ‘Lo mando a Tucumán porque es un hablador al pedo’. Eso fue todo lo que escuché, después siguieron las bromas, los chistes, él se paró, saludó a unas personas por ahí y pagamos nosotros y nos fuimos", había atestiguado el asesor.

Luego de este testimonio fue que tanto Capuchetti como el fiscal Carlos Rívolo confirmaron a través de las cámaras del lugar que la reunión había existido y pudieron definir quiénes eran las asesoras en cuestión.

Tanto Bohdziewicz como Gómez Mónaco, quien fuera directora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad en los años de Mauricio Macri presidente, negaron lo que escuchó Abello, a su vez que mostraron dudas a la hora de entregar su celular. Una de ellas dijo que había cambiado su teléfono -aunque este lo tenía su hermana- y la otra que había borrado todo tras enterarse, por miedo a que se filtraran fotos íntimas de ella, aunque después confirmó que había podido recuperar el contenido. Finalmente ambas lo entregaron.

El misterio alrededor es aún mayor cuando se tiene en cuenta que Abello sólo pudo declarar el 23 de septiembre, ya que luego de eso terminó internado debido a un ACV que sufrió.