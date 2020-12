Perlitas, cambiazos y los momentos clave de la sesión que se extendió por 16 horas

De "indecisos" a "verdes", de "celestes" a “verdes”. Toda la atención se dirigió a los seis indecisos que mantuvieron su voto secreto y se pronunciaron a medida que dieron sus discursos. Las senadoras por Juntos por el Cambio Lucila Crexell y Stella Maris Olalla fueron dos votos decisivos. “No cambié mis creencias personales, cambié el enfoque desde el que debe ser abordado. El aborto clandestino escribe algunas de las historias más tristes de nuestro país”, advirtió Crexell, que en 2018 fue la única senadora que se abstuvo. En tanto, Olalla definió su postura: "Mantener la prohibición no eliminará el sistema clandestino, que está sobradamente demostrado que existe. No habrá mejoras en el sistema de salud si seguimos despreciando o no llevando adelante la educación sexual integral".

Tras la votación, la senadora de Entre Ríos twitteó un corazón verde en celebración de la sanción. Por otro lado, los votos del rionegrino Alberto Weretilneck y el entrerriano Edgardo Kueider se confirmaron luego de la oficialista Norma Durango anunciara que se realizaría una modificación en la reglamentación con compromiso del Ejecutivo para mantener las causales de ILE como las vigentes, sin la incorporación de la palabra "integral" al texto.

Otro cambio de postura fue el del salteño Sergio "Oso" Leavy, que en 2018 votó en contra cuando era diputado y en esta oportunidad, tras un encuentro con el presidente Alberto Fernández, modificó su opinión. El catamarqueño Oscar Castillo también se contaba dentro de los indecisos -en especial teniendo en cuenta que el año que viene tiene que renovar su banca-, pero en su discurso aseguró que esperaba que el resultado fuera "diferente" al de dos años atrás y adelantó su voto a favor.

Uno de los momentos más esperados fue el de la senadora Silvina García Larraburu, que en el anterior debate no acompañó la ley y esta madrugada votó a favor. "Soy la misma senadora que en este tiempo decidió seguir escuchando", dijo sobre su cambio de postura.

En el recinto no había más de 20 senadores que participaron de la sesión de forma presencial y los conectados por la vía virtual completaron 68 legisladores. Hubo dos ausentes con aviso: el oficialista José Alperovich, denunciado por abuso sexual y suspendido hasta fin de año, y el del ex presidente Carlos Menem, que se encuentra internado en coma farmácológico por su delicado estado de salud.

Pero dos bancas vacías sorprendieron: la senadora por La Rioja de Juntos por el Cambio María Clara del Valle Vega y el político de San Luis Adolfo Rodríguez Saá. Ambos votos “celestes”.

La reunión entre Fernández de Kirchner y Massa

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el titular de Diputados, Sergio Massa, estuvieron reunidos durante una hora antes de ingresar al recinto para el último tramo de la sesión. La reunión que arrancó a las 3:00 de la madrugada. En ese momento la conducción del debate por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo estaba en manos de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala (Frente Cívico-Santiago del Estero).

El jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, se sumó al grupo de invitados y personalidades que siguió el debate del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de modo presencial desde las instalaciones del Senado. Kirchner compartió una galería con la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; la exdiputada Juliana Di Tullio y la asesora presidencial Dora Barrancos. El diputado ingresó a una de las galerías aproximadamente a de las 2:30, casi en simultáneo al retorno al recinto de la titular del Senado.

Uno de los momentos de mayor viralización fue el discurso de la senadora por la provincia de Buenos Aires, Gladys González que compartió una dura experiencia personal y una fuerte crítica la Iglesia católica.

Ella votó a favor del aborto en la madrugada de este miércoles y recordó que también lo hizo en el 2018. En aquella oportunidad, transitaba un embarazo de nueve semanas que a los pocos días terminó perdiendo y según contó pensó que Dios la había "castigado por haber votado a favor la legalización del aborto".

González recordó que el 8 de agosto de 2018, fecha del anterior debate por el aborto legal, le resultó a ella muy "difícil" por su "historia religiosa". Sin embargo "hoy podría repetir todas y cada una de las palabras que dije en aquella ocasión, podría hacerlo porque nada ha cambiado, porque nuestras mujeres pobres siguen muriendo por abortos clandestinos y a pesar de todo lo que fortalecimos el Estado aún no logra llegar antes, no logra salvar las dos vidas", continuó. Si bien afirmó que "se trata de políticas de largo plazo", planteó: "¿Y mientras tanto qué?".

Después, compartió su experiencia personal: "El 8 de agosto de 2018 estaba embarazada de nueve semanas de mi cuarto embarazo, tengo tres hijos y deseaba tener un cuarto hijo con todo mi corazón. Antes, durante y después de aquél debate, todos recibimos insultos y amenazas. En mi caso tuve que cambiar mi número de teléfono. Recibí mensajes muy dolorosos de algunos de mis hermanos cristianos, diciendo que rezaban para que me vaya al infierno y que Dios me iba a castigar. El 10 de agosto de 2018, dos días después de aquella votación, perdí mi embarazo y por un instante pensé que Dios me había castigado por haber votado a favor de la legalización del aborto".