"Persiguen a los trabajadores populares para sacarlos de la calle": recorrida por La Matanza con Patricia Cubría

El partido bonaerense de La Matanza es uno de los distritos más calientes del Conurbano. Primero, es uno de los más populosos, con más 1.873.734 habitantes según el último censo; pero además tiene la fama de ser "el más peronista de todos". Lo que es seguro es que es la localidad que más barriadas populares tiene en su extenso territorio y uno de los que más atrasados están respecto al reparto de las arcas nacionales.

A la hora de las elecciones de este domingo 13 de agosto, por primera vez en mucho tiempo, el frente Unión por la Patria (UxP) tiene una interna para desbancar al actual intendente Fernando Espinoza. Su rival es Patricia Cubría del Movimiento Evita, pareja del dirigente Emilio Pérsico y una militante más cercana a la experiencia que en 2001 pidió por una política de cara al pueblo y no a sus espaldas.

Los afiches con su cara, que respaldan la militancia que la apoya, pueden verse desde Lomas del Mirador hasta Virrey del Pino por cada uno de los barrios matanceros. Su aparición en muchos casos perturba a un oficialismo que no suele estar acostumbrado a tener sus filas divididas. La preocupación es real según muchos dirigentes locales: existe una chance de que "La Colo", como se la conoce, se imponga en las PASO y termine con la monotonía que la pareja de la vicegobernadora Verónica Magario ostenta -con algunas brechas en las que fue diputado nacional- desde 2005.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Probablemente el gesto que más expuso la alerta que tiene el oficialismo fue el apoyo que le dio Cristina Fernández de Kirchner al intendente, quien lo recibió y le escuchó todos los planes de modernización todavía no aplicados en los casi 20 años en los que gestionó su municipio. Esta ayuda, lejos de molestar a Cubría, sustentó las sensaciones que tuvo durante la campaña: van en buen camino y la victoria es una posibilidad que hasta evalúan sus rivales.

BigBang recorrió González Catán con la precandidata y la vio moverse entre las y los matanceros. Esos que pueden llegar a revolucionar el municipio y cambiar al oficialismo local por su propuesta. El primer lugar por donde pasó fue el CEAMSE local. Allí se refirió a la problemática que padecen quienes viven cerca del basural y desde hace años esperan un estudio de impacto ambiental, con denuncias de erupciones en la piel de los niños por la exposición tóxica que sufren.

Hay muchos vecinos que se quejan porque la política no da respuestas. ¿Qué haría con este lugar Patricia Cubría siendo intendenta de La Matanza?

-En primer lugar, hacer efectivamente que ese impacto ambiental llegue a los vecinos y ver si podemos hacer que cumplan con el compromiso de espacios verdes para todos estos barrios de alrededor. A su vez ir viendo cuál es el proceso camino el cierre. Está sobrecargado y necesitamos también solucionar que la basura se pueda trasladar a otro lugar.

Los vecinos y las vecinas que tienen el problema se acercaron a hablar con Cubría al lugar y hasta algunos le manifestaron su voto. Aunque la recorrida continuó y la llevó al centro comercial de González Catán, donde ella se encargó de hablar con quienes la cruzaron sobre la avenida Dr. Enrique Simón Pérez. Además le pidieron fotos y le preguntaron si era la misma que aparecía en los carteles, en muchos casos sorprendidos por que esté como una más entre ellos.

Muchos de quienes hablaron con vos te mencionaron como una herramienta para cambiar La Matanza desde el peronismo...

- Sí, realmente nos hemos transformado en una esperanza muy grande de renovación del propio peronismo. Eso se ve en los vecinos y vecinas que están esperando de alguna manera cambiar esta gestión, que no significa que quieran ir hacia la derecha del PRO o Juntos por el Cambio (JxC). Hay un un voto peronista que se está renovando, que quiere oxigenar el Municipio y quiere una intendenta que esté presente, que esté trabajando todo el año para resolver sus problemas.

La inseguridad es un tema muy duro para La Matanza. ¿Cuáles son las tareas que tiene que tomar una intendencia peronista para solucionar con una visión social este tema?

- En primer lugar, hacer que las inversiones en seguridad de fondos que envía el Ministerio, se inviertan como corresponde. Tenemos un déficit muy grande de equipamiento, cámaras, centro de monitoreo... incluso oficiales que hagan el patrullaje todos los días. Y, por otro lado, hay que hacer que cumplan con su trabajo. Que la fuerza de seguridad efectivamente cumpla con las demandas de los vecinos, que es nada más ni nada menos que poder estar por lo menos seguros cuando salimos a laburar al alba y cuando volvemos a nuestra casa después de trabajar o de llevar a los chicos a la escuela. Eso es lo que demandan los vecinos y creemos que efectivamente se puede dar con una conducción que esté firme, presente, que esté controlando que ese trabajo se haga. Porque sino estamos hoy en las manos de Dios y cuidándonos entre los propios vecinos.

En todo el país se ve, pero particularmente en estos centros comerciales hay muchos trabajadores de la economía popular, que tienen que rebuscarse para ganar el mango. ¿Qué alternativa se le puede dar desde el peronismo que propones vos?

- No es darle una alternativa, sino dignificarlos para que puedan efectivamente estar seguros en su lugar de trabajo. Hoy en día tenemos, en muchos lugares, prácticamente persecución para que no trabajen en la calle. Hay mucha venta ambulante y tenemos que hacer un registro de todos esos trabajadores, para poder acercarles una ayuda como al resto de los comerciantes. Tratar de ayudar a ese comercio de la economía popular para que se afirme, para que siga creciendo y para que el Municipio pueda ayudar en invertir, por ejemplo, en impuestos, en lugares, en paseos para que efectivamente no sea todo a pulmón, como viene siendo hasta ahora.

Saliste a caminar con Liliana Galeano, una de tus precandidatas a concejal. ¿Cuánto de esto tiene tu lista? ¿Cuánta gente así metida en el barrio?

- Toda está compuesta por dirigentes que son muy representativos de su lugar, de su espacio, de su ámbito de militancia. Lili es una histórica de los derechos humanos, muy comprometida con La Matanza y con el país. También tenemos a dirigentes de la Universidad de La Matanza, que son muy representativos de esa joyita que tenemos los matanceros, referentes de dirigentes de clubes de barrio, que son otro potencial inmenso hoy y que están haciendo un trabajo por las niñeces, por nuestras infancias, impresionante y también a pulmón, que hasta han podido dar respuesta a esos clubes en mucho menos tiempo que todos estos años de gestión del Municipio.

La Matanza tiene como todos esos niveles económicos, sociales productivos que hay que integrarlos y hacer, como decía Perón, que la manguera chorree para adentro, que podamos fortalecer soberanamente nuestros recursos, nuestro potencial económico y de trabajo, para que no vivamos en el abandono cómo estamos viviendo hoy.

¿Cuánto crees que tiene que ver estas críticas que hay de la población hacia sectores de la política en que, por ejemplo, tu rival en la paso muchas veces no puede salir a hacer estas recorridas?

- No, me parece que es un problema que tiene toda la dirigencia, que es ese aislamiento de los problemas de la sociedad. Si vos te alejas de los vecinos y las vecinas de a pie, efectivamente vas a estar más lejos de tomar las decisiones correctas. Entonces creo que todo buen dirigente tiene que estar cerca de su pueblo siempre. Tomarás decisiones estratégicas en el ámbito que corresponda, pero nunca tenés que perder la relación con los vecinos y las vecinas, porque si no, aunque tengas buenas intenciones, te vas a equivocar.