Petri, el candidato a vice de Bullrich, contra Wado: “Es parte de este gobierno desastroso”

Exultante por su postulación a vicepresidente de Patricia Bullrich, el mendocino Luis Petri fue presentado formalmente como el compañero de fórmula de la ex ministra de Seguridad. Los resultados en las PASO provinciales lo catapultaron al escenario nacional. Sin aparato y en poco tiempo alcanzó casi el 20% de los votos en las internas del radicalismo.

Enfundado en un traje azul el diputado mandato cumplido entre 2013 y 2021 y Vicepresidente de la Cámara Baja entre 2019 y 2021 se refirió a su visión de la realidad argentina y su admiración por la ex presidenta del PRO. También respondió por la interna de Juntos por el Cambio, la situación en Jujuy y la postulación de Eduardo Wado de Pedro por Unión por la Patria. Y no le escapó al bulto cuando BigBang le preguntó por su relación con la periodista Cristina Pérez.

-¿La suya es una nominación que viene por qué lado Petri?

-Bueno, fue una decisión de Patricia (Bullrich). Una decisión personal de Patricia después de haber escuchado. A mí me llena orgullo y satisfacción poder acompañarla. Ya estuve a su lado cuando ella fue ministra de Seguridad y yo fui presidente de la Comisión de Seguridad Interior (en la Cámara de Diputados). Es una mujer valiente, es una mujer que tiene muchísima firmeza, muchísima convicción. Es la persona que la Argentina necesita porque se hay que realizar cambios muy profundos. La Argentina no resiste más los atajos, ni los remiendos, ni los parches. Patricia tiene ese coraje y esa valentía. Eso lo ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria política para sacar a la Argentina adelante.

-Desde el otro lado, Horacio rodríguez Larreta completa su fórmula con Gerardo Morales en una semana conflictiva en Jujuy. ¿Ustedes apoyan las medidas que llevó adelante el gobernador con respecto a la represión?

-Se necesita orden en este país. Se necesita orden y se necesita que el Código Penal esté vigente todo el tiempo. No puede ser que esto suceda, una cosa es la protesta y otra cosa es la violencia. Hay que condenar la violencia y los violentos tienen que ser juzgados por el Código Penal. Entonces, me parece que hay que poner las cosas en su lugar. Los actos de violencia como el intento de ataque institucional a la Legislatura de la de la provincia de Jujuy claramente son repudiables.

-Desde ese lugar el gobernador Morales dijo que había infiltrados, pero toda la gente que fue presa eran jujeños y eran trabajadores…

-No, por supuesto eso ahora lo deberá investigar la justicia, pero respaldamos el accionar del gobernador Morales

-¿Cómo imagina la interna?

-Una interna con propuestas, una interna donde le ofrezcamos a los argentinos la posibilidad de que decidan en base a dos fórmulas, dos perfiles y dos modelos de país que en algunos casos tienen puntos de contacto y en otros casos claramente hay diferencias.

-¿Sin agravios?

-Por supuesto debería ser así.

-¿Con respecto a la fórmula supuestamente lanzada del oficialismo tiene alguna opinión?

-Desconozco. Pero es la continuidad de este desastroso gobierno que ha conducido el destino del país durante estos cuatro años. Él ha sido ha sido un funcionario de este gobierno, ha sido el ministro del Interior. Es decir, es parte responsable de esta desastrosa gestión que se ha vivido en la República Argentina.

-¿Y en ese sentido acompañar a quien fue responsable en cierta manera de lo que sufrió el Pueblo en el 2001, partícipe de un gobierno que dejó 40 muertos en la calle?

-Para mí es un honor acompañar a Patricia Bullrich porque tuve la oportunidad de acompañarla cuando le tocó ser ministra de Seguridad. Combatió a las mafias y combatió el narcotráfico. Esto es lo que necesita el país, una presidenta como Patricia que decida combatir a las mafias, al narcotráfico y que decida combatir ese statu quo decadente que ha sido responsable del atraso y de las consecuencias que vemos. Con una altísima inflación, con una altísima pobreza, con un desempleo que está tapado por planes sociales. Creo que en ese sentido Patricia es la persona que puede sacar al país adelante.

-¿Van a recorrer el país?

-Por supuesto que sí.

-Desde su punto de vista el hecho que su pareja sea una periodista (Cristina Pérez). ¿Algunas veces dicen que las mujeres llegan a cargos por su pareja?

-Nosotros con Cristina nos amamos y nos respetamos en nuestras profesiones. Ella desde lo personal me apoya, pero no interferimos en las cosas que hacemos cada uno. A ella yo la respeto y la respaldo y la apoyo en su profesión de periodista y ella desde su condición de ser mi mujer me apoya en todas las decisiones que tomo.