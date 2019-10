Picante y con ingredientes ya conocidos: llega "Fondo", el documental de Alejandro Bercovich sobre el FMI

“El FMI no es el mismo de hace 20 años y dará apoyo crediticio a la Argentina”, decía el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, horas después de que el presidente Mauricio Macri anunciara desde la Casa Rosada el inicio de las conversaciones con el Fondo Monetario, en un mensaje grabado de menos de tres minutos. Un año y medio después, con toda el agua bajo el río, un documental revela cómo el cóctel de recetas no se modificó ni un milímetro. Alerta spoiler: el FMI no se reperfiló.

Fondo, otra vez la misma receta es el reciente documental del periodista Alejandro Bercovich, que desnuda cómo el organismo multilateral de crédito, lejos del planteo que hacían economistas de la ortodoxia y hasta funcionarios argentinos, no cambió. El cóctel aplicado en la Argentina incluyó condimentos con efectos picantes, pero que son viejos conocidos, como la reducción del gasto público, la reducción del déficit fiscal, mayor apertura comercial, devaluación y flexibilización laboral, entre otros.

BigBang presenció la avant premiere del documental, que hoy tendrá una función en la empresa Tocki & Co, en San Martín, y llegará a salas como el Malba, el Centro Cultural de la Cooperación y el Centro Cultural Padre Mugica. Las fechas, horarios y lugares donde se proyectará se pueden consultar acá.

VIEJOS CONOCIDOS

El documental del conductor de Brotes Verdes (C5N) y Pasaron Cosas (Radio Con Vos) profundiza no sólo en las recetas aplicadas por el Fondo en la Argentina en las últimas décadas, en los gobiernos de Carlos Menem, Fernando De la Rúa y el reciente acuerdo stand by solicitado por el gobierno de Macri, uno de los mayores préstamos otorgados por el FMI en su historia, que asciende a los U$S 57.000 millones. Con un extenso material de archivo bien clasificado por la producción, se incluye hasta el mensaje por radio del ex ministro de Economía Álvaro Alsogaray en 1958, en el que por primera vez los argentinos escucharon las tres palabras que estarían ligadas al país hasta hoy: Fondo Monetario Internacional.

A tono con el presente de la Argentina - después de las elecciones y en medio de la (agudizada) crisis económica, el gobierno anunció que "reperfilaría" la deuda y el organismo pateó para después de las elecciones el envío de U$S 5.400 millones -, el documental de Bercovich también pone el foco sobre los casos de Portugal y Grecia, dos experiencias con recetas casi calcadas y salidas diferentes: mientras que en Grecia aún continúan lidiando con los programas de la troika y la dramática crisis que incluyó despidos, reducción de gastos y jubilaciones a la baja, entre otros; en Portugal el programa de ajuste iniciado en 2010 culminó con el desembarco del primer ministro socialista António Costa, que impulsó políticas para reactivar la economía a través del consumo, con una recomposición de salarios y jubilaciones y recuperación de puestos de trabajo.

GUISO ECONÓMICO

Buena parte del documental transcurre en una cocina en la que se aplican - como su nombre lo indica - algunas de las recetas del Fondo. Con algo de humor e ironía, el documental cuenta con la participación del cocinero Juan Braceli, uno de los conductores de Cocineros Argentinos, y relatos en off de la periodista Ángela Lerena.

Pero además, otro logro de Fondo es la enorme cantidad de testimonios de funcionarios y ex funcionarios no sólo de la Argentina, sino también de Portugal y Grecia, además de la aparición del economista y ganador del Premio Nobel de 2001, Joseph Stiglitz, muy crítico del rol del FMI y puntualmente de la injerencia que tuvo en la Argentina. También cuenta con testimonios de las principales víctimas de las recetas de ajuste: trabajadores, trabajadoras y jubilados en Grecia y Portugal, que relatan en carne propia cuáles fueron las consecuencias de las políticas de sucesivos recortes.

A sala llena y con dirigentes de todos los colores políticos, Bercovich aseguró en la previa del preestreno que “gane quien en las próximas elecciones va a ser muy importante la movilización que haya en la sociedad en torno a la discusión sobre el Fondo Monetario Internacional”. “No se trata de cuán duro se ponga el candidato que gane cuando le toque renegociar la deuda: mucho va a depender de que toda la sociedad entienda hasta qué punto la deuda es un mecanismo de sujeción política, la discusión no la tiene que dar alguien desde el sillón de Rivadavia, la tenemos que dar todos nosotros en las calles, como nos enseñaron las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo”, cerró el conductor y productor.