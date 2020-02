Pichetto levanta el perfil: el futuro dentro de Cambiemos y el puesto con el que busca "resistir"

Antes de irse de la Casa Rosada, el ex presidente Mauricio Macri dejó claro que quería que el ex senador nacional y ex candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, sea propuesto como el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo colegiado cuyo titular pertenece a la oposición.

La idea de Pichetto frente a la AGN es algo que comparten tanto el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como varios de los referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) en donde hay más resistencia a su nombramiento. Es que algunos dirigentes radicales quieren que la presidencia sea para dos de los tres auditores que serán propuestos por el centenario partido.

Una de las definiciones sobre ese tema la brindó el diputado nacional y hombre fuerte de la UCR, Emiliano Yacobitti, en una entrevista con BigBang en donde manifestó que para mantener unido a Cambeimos es necesario que se entiendan las reglas del juego y no encerrarse en algunas posturas.

“Pichetto es además una persona que conoce los resortes del Estado. La AGN es una máquina constante de producir información, es un fierro no menor para la política”, le dijo a este medio un veterano senador nacional. Es que todos en el Congreso recuerdan la labor que tuvo el ex presidente de la AGN, el fallecido Leandro Despouy, y sus investigaciones sobre el desvío de fondos y tragedias durante las administraciones kirchneristas.

Mientras espera que se termine de definir esa disputa, Pichetto mantiene los pies dentro de Cambiemos. Su rol en el futuro se encuentra definido. “Va a ser una vía de contención para los peronistas desencantados que van a quedar en el camino durante el gobierno de Alberto Fernández”, explicaron calificadas fuentes del armado electoral de Cambiemos.

Tanto Macri, como Rodríguez Larreta mantienen un contacto fluido con Pichetto, que de a poco comienza a posicionarse junto a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como los referentes de más centro derecha de ese espacio. Es que tal y como contó BigBang en exclusiva, la idea de la nueva etapa de Cambiemos es no ubicarse ideológicamente en un sólo aspecto sino confluir diferentes partidos y posturas.

Al punto tal de que uno de los dirigentes que más seduce por estas horas a Cambiemos es el intendente de Rosario, Pablo Javkin, que si bien fue electo bajo el sello del socialismo históricamente fue integrante de la Coalición Cívica.

Con el regreso de Macri y luego de que entre esta semana y la que viene Bullrich sea ungida como la presidenta del PRO comenzarán a trazarse los recorridos y visitas que realizará cada referente del espacio para empezar a poner en marcha un operativo de construcción política para no dejar nada en el medio del Frente de Todos y Cambiemos.