Pichetto "presionó" a Macri porsu acercamiento con Milei: "Va a estar al lado de Bullrich"

Después de las elecciones Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas (PASO) que culminaron con el batacazo de Javier Milei con el 30% de los votos, se marcó un camino para todos aquellos que se plantaron en un lugar de dudas sobre de qué lado político posicionarse. A decir verdad, desde Juntos por el Cambio contaban con que iban a obtener muchos más votos de los logrados y cuando las mesas empezaron a ser escrutadas, el primero en tambalearse para cambiar de lado político fue el mismísimo Mauricio Macri con tal de conseguir una victoria.

Todo comenzó en la noche del 13 de agosto, cuando ya estaban más de la mitad de las mesas escrutadas y Patricia Bullrich, tras ganarle en la interna a Horacio Rodríguez Larreta con un alto porcentaje, dio un discurso en el búnker del PRO agradeciendo a quienes confiaron en ella e invitó a subirse al escenario a Macri, a quien elogió al momento de decir que siempre será “el presidente”.

Pero lejos de recibir un mismo mensaje o una muestra de cariño y apoyo similar, al día siguiente empezó la maniobra de La Libertad Avanza para sumar a Macri a sus huestes y como si fuera poco, el ex presidente le echó leña al fuego: confirmó que mantiene frecuentes mensajes con Milei, que hablan telefónicamente y hasta lo elogió y felicitó por las elecciones llevadas a cabo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Una semana después, Milei blanqueó que en caso de ser él quien sustituya a Alberto Fernández, le daría un cargo político a Macri. “Si soy presidente, Macri tendría un rol destacado como representante de la Argentina, sería una figura por encima de Cancillería y demás... Creo que es alguien que puede representar al país en el mundo y abrir mercados para el país", había manifestado.

Aunque días después, ni lentos ni perezosos tanto la ex Ministra de Seguridad como desde la Coalición Cívica marcaron la cancha para no quedarse sin su referente y hasta se atrevieron a usar una sentida exposición para que el papá de Antonia no cometa ningún error si se le presenta el momento de decidir entre uno y otro. “Él es de Juntos por el Cambio, no va a ir un gobierno de Milei", había dicho Bullrich en diálogo con TN.

Y a pesar de que ya pasaron más de dos semanas de todos aquellos episodios, el ex Presidente de Boca Juniors decidió llamarse a silencio aprovechando que además, se había tomado un mes de vacaciones para que se peleen los de afuera mientras él descansa. Pero sin dudas que el tema no fue terminado y desde el PRO aprovechan cada posibilidad que tienen para presionarlo a que no se cambie de bando y siga perteneciendo al partido que él mismo creó.

Esta vez fue el turno de Miguel Ángel Pichetto, que en diálogo con CNN Radio puso entre la espada y la pared al ex mandatario tras plantear que “va a estar al lado de Bullrich” en las próximas elecciones generales donde será la candidata a Presidenta por Juntos por el Cambio.

"Macri va a estar al lado de Bullrich porque él es un activo muy valioso en esta coalición y tiene que acompañar con convicción porque podemos ganar la elección", aseguró. Si bien lo dijo con firmeza y dando a entender que no le quedará otra opción al esposo de Juliana Awada, hay una realidad y es que por el momento, no hay nada confirmado que así será.

Asimismo, opinó sobre el acercamiento que tuvo Macri con el candidato de La Libertad Avanza luego de las PASO, que causó una gran repercusión tanto en la Coalición Cívica como también en todos los que integran el PRO. Acerca de eso, indicó que "Bullrich está muy entera”, a pesar de los dichos y agregó que en este momento “hay que consolidar su liderazgo y darle todas las herramientas para que sea presidente". Es decir, que cada uno tiene que aportar su granito de arena. A vos te hablan, Mauricio.