Piden más de tres años de prisión para Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente: la acusación

El fiscal federal Diego Luciani pidió este miércoles que Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, sea condenada a 3 años y 9 meses de prisión por haber utilizado fondos públicos para gastos personales. Además, reclamó que pague casi $7 millones y reciba una inhabilitación perpetua para ejercer cargos en el Estado por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.

El pedido de Luciani ante el Tribunal Oral Federal 6 se fundamentó por “gastos irracionales, escandalosos y burdos” como comida para perros, sahumerios, cenas en parrillas y restaurantes de sushi, así también como pasajes de avión para familiares.

“Todos estos gastos fueron avalados por la doctora Picolotti mediante la suscripción de tickets o facturas”, sostuvo el fiscal en su alegato, durante el cual presentó los comprobantes de los gastos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y agregó: “Hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la secretaria y costosos vuelos charters”.

Cabe recordar que Picolotti fue una de las ex funcionarias más protegidas por el entonces jefe de Gabinete y ahora presidente, Alberto Fernández, al punto tal de que después de que el diario Clarín publicó en 2007 la investigación, encabezó una conferencia de prensa para buscar desmentir esa información.

“Todas las barbaridades que se dijeron son falsas”, dijo Fernández en aquella conferencia de prensa en donde tildó la investigación del mencionado diario como “una operación política”. Siete años más tarde, cuando Picolotti fue procesada, Fernández cambió su discurso y sostuvo que se había apresurado en esa defensa a la luz de la evidencia que se terminó encontrando.

En concreto, el fiscal solicitó que Picolotti pague $ 6.941.170,25 por sus gastos injustificados en base a un peritaje. En caso de que la ex funcionaria no pueda afrontar el pago, se le podrían decomisar los bienes.

La defensa de Picolotti, a cargo del abogado Felipe Trucco, tendrá su turno para el alegato el próximo 15 de septiembre, en tanto que se prevé el veredicto de los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel para antes de fin de mes. Picolotti fue secretaria de Ambiente entre 2006 y 2008. La ex funcionaria es juzgada desde febrero y sigue el proceso por videoconferencia desde los Estados Unidos, donde vive desde 2015.

En su indagatoria, al comienzo del juicio oral, había declarado: “Niego rotunda y categóricamente la acusación en mi contra. No realicé ni autoricé los gastos relatados en la acusación. Se me acusa de comer bifes de chorizo y sándwiches de milanesa pero los que me conocen saben que soy vegetariana. También de comprar vinos y cervezas cuando no tomo alcohol”.

Picolotti, abogada, experta en derecho ambiental, aseguró que se trata de una causa armada por sus políticas en la Secretaría: señaló la clausura a la empresa Shell, la inspección a grandes compañías que contaminaban el Riachuelo, multas a la empresa Papel Prensa por contaminar el río Baradero, frenar la desforestación de bosques nativos y denunciar el avasallamiento de los pueblos indígenas.