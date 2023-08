Ping Pong de preguntas y respuestas para las PASO 2023: del "qué votamos" al "qué pasa si no voto"

Cierre de campañas suspendidos, un clima electoral enrarecido por una seguidilla de hechos de inseguridad seguidos de muerte. La Policía de la Ciudad envalentonada atacando a un manifestante que minutos después fallece de un "infarto" y los candidatos jugando sus últimas cartas antes de este domingo nos dieron un contexto ríspido, agrio, hosco y adusto. Sin embargo, los y las argentinas sostenemos la Democracia hace 40 años y al menos, hasta ahora ese contrato social está intacto.

Los 46.044.703 de argentinos distribuidos desde La Quiaca Jujuy hasta Ushuaia en Tierra del Fuego votamos este domingo las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Las elecciones presidenciales serán el 22 de octubre; si todo sale bien, habrá un ganador y si no, iremos al balotaje el 19 de noviembre (si no hay ningún candidato que obtenga más del 45% de los votos) donde al fin, tendremos un nuevo Presidente por un período de cuatro años más. Si estás recontra perdido en el mapa y necesitás una mano, desde BigBang te la tendemos: contestamos las preguntas más frecuentes sobre qué, cómo, cuándo y dónde votar. Además, la pregunta del millón: ¿qué pasa si no voto? ¡Vamos!

¿QUÉ VOTAMOS LOS Y LAS ARGENTINAS?

Ya están definidas las listas de precandidatos para el domingo 13 de agosto, aquí van.

Unión por la Patria : los candidatos se hicieron esperar hasta unas pocas horas antes de los cierres de listas. En el peronismo se abrió una interna interesante que nos deja como resultado dos frentes. Uno, el de la lista celeste y blanca está integrado por Sergio Massa como presidente y tiene a Agustín Rossi como vicepresidente. Del otro lado del ring estará Juan Grabois como candidato a presidente y a Paula Abal Medina como candidata a vice (Lista Justa y Soberana).

: los candidatos se hicieron esperar hasta unas pocas horas antes de los cierres de listas. En el peronismo se abrió una interna interesante que nos deja como resultado dos frentes. Uno, el de la lista celeste y blanca está integrado por Sergio Massa como presidente y tiene a Agustín Rossi como vicepresidente. Del otro lado del ring estará Juan Grabois como candidato a presidente y a Paula Abal Medina como candidata a vice (Lista Justa y Soberana). Juntos por el Cambio : en la oposición se “tiraron con de todo”, sin embargo pudieron confirmar sus precandidatos. La interna está que arde con Horacio Rodríguez Larreta (candidato a Presidente) y el jujeño Gerardo Morales (vicepresidente) van juntos en la lista El Cambio de Nuestras Vidas. Y al frente están Patricia Bullrich junto Luis Petri como candidatos a Presidenta y Vicepresidente respectivamente.

: en la oposición se “tiraron con de todo”, sin embargo pudieron confirmar sus precandidatos. La interna está que arde con Horacio Rodríguez Larreta (candidato a Presidente) y el jujeño Gerardo Morales (vicepresidente) van juntos en la lista El Cambio de Nuestras Vidas. Y al frente están Patricia Bullrich junto Luis Petri como candidatos a Presidenta y Vicepresidente respectivamente. La Libertad Avanza : las candidaturas sorprendieron muchísimo, el verdadero “era joda y quedó”. Allí está el candidato de extrema derecha Javier Milei como presidente y Victoria Villarruel como vicepresidenta.

: las candidaturas sorprendieron muchísimo, el verdadero “era joda y quedó”. Allí está el candidato de extrema derecha Javier Milei como presidente y Victoria Villarruel como vicepresidenta. Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad : la izquierda definió sus candidatos también Myriam “la Rusa” Bregman como candidata a presidenta y su entrañable compañero Nicolás del Caño que pertenece al PTS por la lista Unir y Fortalecer la Izquierda.

Votar es una obligación constitucional y un derecho fundamental de los ciudadanos que elegirán además de Presidente y Vicepresidente, 43 representantes del Parlasur, 130 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación.

¿QUIÉNES PUEDEN VOTAR Y QUIÉNES NO?

En principio todos y todas las mayores de 18 años y hasta los 70 están obligados a votar. Este año, el padrón también incluye a personas de entre 15 y 17 pero no están obligados a votar como también sucede con los mayores de 70 años. Hay personas que están exentas por funciones públicas o razones de fuerza mayor. Aquí podés chequearlo:

Personas que están enfermas o están pasando por situaciones traumáticas.

Jueces y auxiliares, todos y todas las empleadas judiciales que deben estar disponibles ante cualquier conflicto en el día de las elecciones

Argentinos y argentinas que estén a más de 500 kilómetros de donde deban votar y no hayan hecho su cambio de domicilio. Si sos vos el de este caso, deberás recurrir a la comisaría más cercana y hacer la denuncia para evitar ser multado. Esta misma denuncia, te autorizará a no votar en las presidenciales

QUÉ ONDA EL PADRÓN: ¿CÓMO SÉ DÓNDE TENGO QUE VOTAR?

35.815.436 argentinas y argentinos están habilitados para votar. Estas son dos millones de personas más que en los comicios anteriores. ¿Por qué creció tanto el padrón electoral? Primero por el crecimiento de la población y por otro lado porque este año se incluye a personas de 14 años. En cuanto al género, hay 18.207.762 mujeres que votarán, 17.606.722 son hombres y 952 personas no binarias habilitadas según las demarcaciones territoriales que se hicieron para los comicios de 2023. ¿QUÉ DNI SIRVE PARA VOTAR? Lo primero que tenés que saber es que se vota con el DNI que figura en el padrón electoral. Si vas con un DNI anterior, no vas a poder votar, tenés que tener en cuenta que no vas a poder votar tampoco con el DNI electrónico (solo el físico), tampoco con una constancia de DNI en trámite . Aquí va la lista de libretas con las que podés votar:

Libreta de enrolamiento/libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar”.

DNI tarjeta LA PREGUNTA DEL MILLÓN: ¿QUÉ PASA SI NO VOTO? La respuesta te la da la mismísima Constitución Nacional con el artículo 125: “Se impondrá una multa de $50 a $500 al elector mayor de 18 y menor de 70 años que dejaré de emitir su voto y no justifique su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección”. Pero ¡hay más! La multa es menor o mayor dependiendo de si tenés o no infracciones, vamos de mayor a menor.

Si tenés 4 o más infracciones previas sin regularizar son $500

Si tenés 3 infracciones previas sin regularizar son $400

Si tenés 2 infracciones previas sin regularizar son $200

Si tenés 1 infracción previa sin regularizar son $100

Si tenés no tiene infracciones previas sin regularizar son $50

Si estos precios no te amedrentan y no vas a votar, vas a quedar registrado como “infractor” ante la Ley.

¡ABRAN QUIERO VOTAR! ¿HASTA QUÉ HORA SE PUEDE VOTAR?

No seas como la querida Karina Jelinek y andá a votar temprano: las mesas estarán abiertas para emitir voto desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde según terminó de definir la Cámara Nacional Electoral.

Desde de las 6 de la tarde en adelante, las mesas de todo el país empezarán con el escrutinio y conteo de votos hasta que tengamos un ganador o ganadora ¡Qué nervios!

¿DESDE QUÉ HORA ES LA VEDA ELECTORAL?

Desde el viernes 11 de agosto a las 8 de la mañana y hasta el 13 de agosto a las 9 de la noche correrá la veda electoral que se impone para que los ciudadanos se resguarden para llegar lo más lúcidos posible a emitir su voto.