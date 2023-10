Píparo defendió a Milei de las acusaciones tras la suba del dólar y amenazó: "No estamos a disposición de este gobierno"

Mientras que fuera del Congreso Nacional organizaciones sociales como la UTEP, Barrios de Pie, sindicatos ligados a la industria del calzado y agrupaciones de inquilinos cortaban la Av. Rivadavia en su intersección con Av. Entre Ríos, en el interior del Parlamento se realizó una sesión extraordinaria convocada por el Frente de Todos. “La primera vez en la historia que se realiza una sesión a dos semanas de las elecciones”, señaló a BigBang el titular del bloque del FdT Germán Martínez.

Luego de iniciada y con el quorum mínimo y necesario de 129 diputados presentes, las diputadas de La liberad Avanza, Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta y Carolina Píparo, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires; con un café de por medio, preparaban su participación en el recinto en un día que estuvo marcado por la corrida cambiaria que llevó el valor de la divisa a superar la barrera de los $ 1000.

El lunes, Javier MIlei expresó “¡Jamás en pesos, jamás en pesos! El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”. A ello Sergio Massa respondió: “No vale todo por un voto, no se puede poner en riesgo los ahorros por un voto. Es gravísimo tratar de poner en riesgo al sistema financiero, en un país que ya vivió hechos como los del 2001”.

Sobre este tema y las declaraciones del libertario que pusieron en duda el accionar del Incucai, este portal dialogó con Píparo, la postulante a la titularidad del ejecutivo bonaerense.

Una jornada especial en el mercado financiero, luego que Javier Milei expresara que recomendaba no renovar los plazos fijos

- Yo veo que sobre todo hay una intencionalidad, sobre todo en un espacio político que se dice de oposición y que votó un presupuesto que nos trajo a esta tragedia. Tratando de echarle la culpa a Javier de una situación… A ver, corridas cambiarias como la de hoy hace meses que las estamos sufriendo. Entonces me parece la verdad, de mucha bajeza, mucha bajeza tratando de culparlo de todo lo que está pasando hoy. Cuando es responsabilidad de todos los que vienen gobernando hasta acá. Hoy Milei dijo: “mírense al espejo” y tiene razón. Mírense al espejo si quieren saber la respuesta a esta crisis.

¿Hubo un cambio de actitud de Milei? Había denunciado a Juntos por el Cambio y en particular al economista Hernán Lacunza de desestabilizador cuando le pidió al FMI que no apruebe el préstamo a nuestro país. Algunos ven estas declaraciones en un sentido contrario

- No. A ver, yo creo que Javier es tranquilizador para la gente. Porque Javier va a ser el próximo presidente y de ninguna manera él quiere recibir una Argentina destruida. De ninguna manera, el viene prediciendo su plan de gobierno económico hace meses.

Hace dos años es público, si Massa (Sergio) lo quiere aplicar hoy para terminar con estas corridas. Para terminar con esta inflación, a ver: que llame a Emilio Ocampo, que llame a Javier MIlei. Siempre estamos a disposición de los argentinos, no del gobierno.

¿Vos estás diciendo que Massa tendría que dolarizar ahora?

- Yo lo que estoy diciendo es que si Massa quiere estabilizar que copie. Ahí está el plan de Milei. ¿No? Porque hacer sufrir a los argentinos tantos meses más como le falta a este gobierno, a mí eso me parece una catástrofe. No que Javier diga su opinión económica sobre ciertos temas para los argentinos.

Cuál es tu opinión…

- Quiero aclararte algo: no estamos a disposición de este gobierno. Nuestros proyectos están a disposición ya sea de Juntos por el Cambio, de Massa, del que sea porque son públicos y del resto no.

Te llevo al debate del domingo, ¿Con respecto a las declaraciones respecto a la donación de órganos y las dudas que sembró sobre el Incucai que respondieron desde el organismo cuál es su mirada?

- No. La verdad es que no vi el comunicado, no lo vi. Pero si es claro que Javier tuvo versión filosófica, que no hay ningún proyecto de vender órganos ni de nada. Les sirvió y lo usan. Es lastimoso, de nuevo: nuestra preocupación es la economía y la inseguridad. No hay otras. Las de la gente.

¿Cómo te ves en la carrera hacia la gobernación?

- Me veo muy cerca de poder ganarle a Kicillof (Axel).

Hablaste de un supuesto ballotage en la provincia, creo que fue un error

- No, no fue ningún error. Es que hoy hay solamente dos boletas competitivas. Cuando hay dos boletas competitivas, bueno. Es un "ballotage" entre comillas. Pero somos dos.

¿Vas a recibir el apoyo de sectores que votaron a Juntos por el Cambio en las PASO?

- No lo sé, creo que de muchos más.