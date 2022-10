Piso de Ganancias, 30 cuotas para electrodomésticos, IFE y bonos: los anuncios de Massa

El ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó un paquete de medidas para mejorar la situación de quienes menos tienen y para quitar la presión impositiva que existe en los salarios de los sectores altos y medios.

"A partir del 1° de noviembre vamos a estar subiendo el piso del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias", declaró Massa en Radio Rivadavia, durante una entrevista que brindó ayer. "La AFIP está terminando las proyecciones, sobre todo porque hay paritarias que terminaron de cerrar hace muy poquitos días. Va a estar arriba de los $330 mil pesos y el objetivo es garantizar que lo que ganan los trabajadores no lo pierdan con el impuesto a las ganancias", explicó.

La novedad significa un aliciente entre los trabajadores que deben pagar este tributo, y además representa la respuesta a una reivindicación fundamental durante la campaña electoral de 2015, cuando los sectores que encabezaban él y el expresidente Mauricio Macri pedían que no exista más el gravamen, mientras que desde el oficialismo se negaban a perder el dinero en las arcas públicas.

El adelantó fue celebrado por los dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), quienes emitieron un comunicado para elogiar la decisión. "Saludamos la recomposición salarial en las distintas actividades a través del mecanismo de negociación paritaria y reconocemos el esfuerzo que realiza en esta oportunidad el Estado Nacional para acompañar ese proceso", destacaron.

El propio triunviro de la central obrera Héctor Daer, del gremio de Sanidad, utilizó sus redes sociales para festejar la decisión: "Lxs trabajadorxs son el motor fundamental de la economía, cuidar su salario tiene que ser prioridad".

Pero no sólo son los sectores más enriquecidos quienes celebraron los adelantos de Massa, ya que durante la entrevista el funcionario reconoció que habrá un IFE 5. "Estamos terminando una propuesta con Anses para ponerla operativa en breve. El objetivo es que podamos anunciar una medida que le dé la oportunidad a las personas de más vulnerabilidad de acceder a un refuerzo alimentario", aseguró.

El ministro avisó que todavía restan definir detalles junto al presidente Alberto Fernández y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, aunque aclaró que para recibir el beneficio habrá que inscribirse en el organismo y que "será un refuerzo para fin de año".

También los jubilados podrán tener un poco más de paz y tranquilidad de cara a las fiestas de fin de año, ya que Massa tiene pensado un bono de emergencia para los adultos mayores que más atrás están en términos económicos. "El objetivo es garantizar una medida que le dé la posibilidad a las personas más vulnerables de acceder a un refuerzo alimentario", afirmó, y expresó que están "terminando una propuesta junto al ANSES para que entre en vigencia durante los próximos 7 días".

De cara al Mundial de Qatar 2022, que comienza dentro de algo más de un mes, desde el Ministerio de Economía preparan un plan para comprar televisores con tecnología 4K, aires acondicionados y celulares, en planes de 30 cuotas con una tasa de interés accesible, que represente la mitad a la actual, para "que la gente ahorre recursos y no que pague más".

"Tenemos cerrado un programa de trabajo con las asociaciones de bancos, con los fabricantes de electrónicos y las cadenas físicas. Es decir, con locales de venta de electrodomésticos para acceder a los televisores por lo que representa de cara al Mundial y lo que pesa en la cultura nuestra de 50, 55 y 58 pulgadas con tecnología 4K; con acondicionadores de aire de bajo consumo porque queremos generar conciencia sobre el ahorro de energía y vamos con una alta gama de celulares de 30 cuotas fijas con una tasa a la mitad de la vigente", presentó Massa.

La inflación también fue parte importante de la entrevista que dio el ministro, luego de que la mismísima titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, alertara al mundo por el incremento de precios desmesurado a nivel mundial.

"Asumimos en el Ministerio de Economía con casi 7,5 por ciento de inflación y los resultados se van viendo despacito", reconoció Massa, sobre el índice que, según el INDEC, el último mes registró un 6,2%.

"Si me preguntas a mí, el número no me conforma ni me gusta", contestó con sinceridad el exintendente de Tigre. "Entiendo que lo que tenemos que hacer es garantizar que ese camino descendente que empezamos a recorrer, de alguna manera, se consolide. Ese es el desafío", precisó.

Quedan pocos días más que un año para que los argentinos y argentinas elijan nuevamente presidente de la Nación. Con una gestión golpeada por la pandemia, el contexto internacional y las malas decisiones políticas, el peronismo va preocupado por los números que indican las encuestas, y saben que, para reconquistar a su base electoral, necesitan que la economía mejore, derrame y corra del escenario al crecimiento de la oposición.