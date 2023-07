Ponele a todo Conurbano: Majul y la fake para instalar que la inseguridad en Soldati es culpa de Kicillof

Desinformación a la orden del día. El violento robo que sufrió un adolescente cuando se dirigía a la escuela en el barrio porteño de Villa Soldati despertó, como era de esperarse, la indignación de Luis Majul y sus compañeros de LN+. Pero lo que arrancó como un descargo por la dramática crisis de inseguridad en el país, pronto se convirtió en una operación política para responsabilizar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y a su ministro de Seguridad, Sergio Berni.

El policial fue presentado por el conductor de La Cornisa y, desde el inicio, se buscó instalar que el brutal asalto se había dado en territorio bonaerense, cuando Villa Soldati es uno de los barrios oficiales de la Ciudad de Buenos Aires e integra la Comuna 8. "Inseguridad en el Conurbano", se podía leer en el graph del canal de noticias. Ni Majul, ni sus compañeras -Marina Calabró y Débora Plager- se percataron al aire de lo que estaba sucediendo.

Pero, lo que podría ser interpretado como un ingenuo error de producción, quedó expuesto cuando Majul tomó la palabra y comenzó a editorializar sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, pese a que minutos antes había entrevistado a Renato, el padre de la víctima, quien salió en vivo desde la puerta de su casa en la Ciudad de Buenos Aires. "Esto no aparece en los spots de campaña, eh", se quejó.

"Esta es la realidad. Gran coraje el de Renato y gran poder de síntesis para poder contar qué pasa de verdad. No necesitás ningún spot, ninguna campaña electoral: ahí está. Hay que preguntarle al gobernador (por Kicillof), ¿dónde está? ¿Dónde está la inseguridad?", arrancó Majul.

Después de responsabilizar a Kicillof por el hecho de inseguridad ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, el periodista fue por más y cruzó al ministro de Seguridad de la provincia. "Hay que preguntarle a Berni, que ahora habla de política, este sí, este no; me gusta Massa. El presidente no puede hablar. ¿De qué trabaja, Berni? Claro, ya no está más", prosiguió.

Atentos a lo que sucedía en redes sociales, desde la producción le aclararon al periodista que Villa Soldati era un barrio de la Ciudad de Buenos Aires y no un municipio bonaerense. "Ah, ¿Soldati es la Ciudad de Buenos Aires?", se preguntó al aire, después de escuchar el dato por cucaracha. "Sí, claro", sumó Calabró, quien hasta entonces no había intervenido en ningún momento para desasnar a Majul.

Acorralado y expuesto, el periodista intentó salvar la situación: "A la Ciudad de Buenos Aires también hay que decirle. A Burzaco (ministro de Seguridad porteño), a todos los responsables. Spot de campaña, basta".

El grosero error informativo de Majul no hizo otra cosa que recordar el día en el que otra de las figuras de la emisora, Viviana Canosa, hizo lo propio en marzo dle 2021 cuando cubría el "Caso M" para A24. El incómodo momento que vivió la conductora se dio cuando se puso en comunicación con Tatiana, hermana de Maia, que se encontraba pidiendo por la aparición de la menor. En ese momento, Canosa le preguntó por Villa Lugano: "¿Cómo se llama el intendente del lugar?". La joven dudó, no se acordaba o no le importaba, quizás. Sólo esperaba que apareciera su sobrina. “No, no sé”, le respondió.

Ahí es cuando Canosa no logró darse cuenta -queremos creer- que Villa Lugano es uno de los barrios de la Ciudad y no una localidad del Conurbano Bonaerense como daba la impresión que creía que era. “Bueno, si no lo averiguamos”, dijo inmediatamente para mencionar a su compañero de programa, el locutor Eduardo Battaglia que empiezó a decir: “Es capital... Ciudad de Buenos Aires”. Todo esto bajo un silencio en el que ni las entrevistadas, ni Canosa emitían una palabra. A eso se le sumó que el productor tampoco lo dijo con mucho énfasis.

Entonces, Canosa, con una expresión que demostraba que estaba incomoda salió rápidamente de la nota. “Vamos a, a, ehhh, es... bueno... les mando un abrazo a las dos”, dijo para finalizar el móvil en Lugano.