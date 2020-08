Por diferencias con Nicolás Trotta, renunció la viceministra de Educación Adriana Puiggrós

Adriana Puiggrós, viceministra de Educación de la Nación, renunció a su cargo el viernes -aunque la renuncia fue aceptada el miércoles- a raíz de sus diferencias con la gestión del ministro Nicolás Trotta.

La renuncia -y parte de sus posibles razones- ya podían entreverse en un texto de Nacho Levy, dirigente de la organización social La Poderosa, publicado para criticar al Ministerio de Educación por su falta de políticas en los barrios populares en tiempos de pandemia.

"A la sombra de una feroz y ridícula interna entre Trotta y Puiggrós, el primero y la segunda de la cartera que debiera digitar el profundo destino de nuestro país, miles y miles de infancias en los barrios populares continúan a la espera de alguna respuesta certera que al menos intente titubear algún tipo de continuidad escolar, aquí donde no llega la conectividad", expresó.

"Hoy Trotta nos clava el visto. Puiggrós nos dice que no tiene 'nada que ver con la dirección del ministerio, ni con el manejo que dispone de sus fondos' y que por eso mismo ya tiene la renuncia escrita sobre su escritorio, pero no la presentó 'a pedido del presidente', aunque 'será indeclinable, si no se cambia radicalmente la orientación'", reveló Levy.

Diferencias

Tiempo atrás, algunas declaraciones públicas de Puiggrós habían llevado a Trotta a realizar aclaraciones. En marzo, por ejemplo, la viceministra se pronunció en contra de los sistemas estandarizados de evaluación.

"Evaluar no es un elemento de la enseñanza: es un instrumento de control y de selección, y está pensado desde una lógica empresarial. Lo que busca es reducir cantidad de alumnos, de docentes, desde una idea meritocrática, expresó.

Ante esas palabras, el ministro salió a asegurar que Argentina continuaría "participando en las pruebas de la OCDE y en las de la Unesco".

"No hay contradicción entre lo que pienso yo y lo que piensa Adriana. Ella se refirió no a la evaluación en general, sino a cierta evaluación estandarizada porque no necesariamente esas pruebas reflejan la pedagogía argentina", matizó.

"Pero la posición nuestra es clara y consideramos importante evaluar el sistema. Por eso creamos nuestra dirección de Evaluación y estamos terminando de procesar los resultados de Aprender 2019".

De acuerdo a Clarín, mientras tanto, la creación del Consejo de Calidad Educativa generó fricciones entre Trotta y Puiggrós. Para liderar este comité de expertos que se ocupa de las evaluaciones educativas y de definir políticas tendientes a la calidad de la educación, el ministro designó al especialista Axel Rivas, que no era del agrado de la viceministra. Como resultado de esa disputa, la conformación del Consejo se demoró.