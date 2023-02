Por fuera de la grieta: Burlando se lanzó como candidato y va por la Provincia

Pasaron tres días desde que Fernando Burlando consiguió que la Justicia argentina condene penalmente a los ocho rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa. En el marco de las próximas elecciones e inmerso aún en la fuerte exposición mediática que tuvo por el juicio contra los rugbiers de Zárate, el letrado afirmó que será candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Si bien la sentencia del juicio que tuvo en vilo al país ya se emitió, y tuvo como resultado perpetua para cinco y 15 años para 3 de los jóvenes oriundos de Zárate, todavía puede haber apelaciones. Este caso le permitió a Burlando ganar la “confianza” y el apoyo de un gran grupo de argentinos, motivo que lo llevó a querer formar parte de la política.

“Hablar de uno u otra es una antigüedad, un discurso reduccionista, barato. Hoy hay que tomar una provincia y, fundamentalmente, para conducirla y administrarla hay que quererla, amarla”, explicó el ahora candidato.

“Voy a ser candidato a gobernador seguramente porque soy parte de un partido que no tiene nada que ver con todos los que desaprobaron las materias del 83 hasta hoy. La política desaprobó en salud, en seguridad, en educación, no aprobamos una sola materia”, expresó Burlando en una entrevista con TN. Cabe destacar que será parte de un partido propio llamado Movimiento de Integración Federal.

Con respecto a la situación de la Provincia, el abogado amante de la fama disparó: “La Provincia es una de las más castigadas, hace mucho tiempo uno pensaba que la política era cosa ajena, de los demás, pero eso solo logró dejar pasar a gente que no tenía capacidades en lugares fundamentales para el pueblo argentino. Si no participamos, los dejamos hacer lo que deseen y que la política baje su nivel″.

Por su parte, Burlando desestimó a los políticos argentinos, y reveló que considera que su candidatura no está “mal” si se compara con el nivel de sus colegas: "Es un gran desafío, no lo veo imposible. Si veo quiénes han pasado, no me veo lejos de poder llegar”.