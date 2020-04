Por qué Santiago Cafiero "jubiló" la remerita negra y el pedido de último momento de Alberto

Sinceridad brutal: esto es lo que los periodistas llaman "la no nota". Es decir, información de poca relevancia o trascendencia que suele tener como objetivo desviar el foco de atención de lo importante. De los creadores de cuál es la factura qué más le gustaba a Mauricio Macri, la historia secreta detrás de la gaseosa de pomelo de Alberto Fernández o se rompió el embrague del "Kicimovil". En esta oportunidad, siempre resaltando la importancia de los anuncios realizados el fin de semana por el presidente desde Olivos, te vamos a contar por qué Santiago Cafiero "jubiló" su remerita negra y ahora sólo usa trajes.

El domingo 29 de marzo, los ojos del país estaban puestos en los móviles de televisión apostados en la residencia presidencial. Ministros, especialistas y gobernadores trabajaban contrarreloj en lo que fue el primer anuncio de la prolongación del aislamiento social obligatorio hasta "después de Semana Santa". Para ese entonces, todo el arco político celebraba las contundentes y simbólicas postales enviadas por Alberto.

En efecto, el anuncio del decreto lo hizo con propios y ajenos; escoltado por Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Omar Perotti. Luego, se mostró junto a Ginés González García cuando lo cuestionaban por "subestimar" la pandemia.

Esa noche, el presidente decidió "mostrar al gabinete". "Vamos muchachos, vienen conmigo", les avisó a último momento a Eduardo "Wado" de Pedro y a Santiago Cafiero. "No tengo un traje acá", se resistió el jefe de Gabinete. "No importa", sentenció el presidente, y cerró el tema: "Vamos los tres". La conferencia no tuvo sobresaltos, salvo alguna que otra pregunta reiterativa por parte de los periodistas acreditados. Sin embargo, mientras Alberto anunciaba la prolongación de la cuarentena, en las redes estallaba como trending topic la "remerita negra" del funcionario.

Por primera vez, el jefe de Gabinete se vio inmerso en el "efecto Kicillove", tan capitalizado en campaña por el actual gobernador bonaerense. Pero la catarata de elogios cosificadores de las redes -hay que decirlo: si hubiera sido una mujer, estaríamos hablando de cosificación- no le gustó nada a Cafiero. Ni hablar de los memes y la cantidad de notas periodísticas que se escribieron en torno al look casual del funcionario. "Esto es una pelotudez", responden con honestidad fuentes de Olivos al ser consultadas sobre este tema. Sí, ya lo avisamos: esta es la no nota.

"Los fines de semana, salvo Alberto que jamás se saca el traje, son muchos los funcionarios que trabajan con un look más casual. Lo que sucedió ese día, es que el presidente decidió sobre la marcha que quería que Cafiero lo escoltara en la conferencia de prensa y no había llevado un traje. Nadie se imaginó que se iba a armar ese revuelo", explican.

Tal fue el malestar del jefe de Gabinete por la inesperada atención sobre su look, que desde entonces lleva siempre consigo un traje a la residencia presidencial "por las dudas". "Santiago trabaja por la mañana en Olivos y a la tarde sigue la gestión desde la Casa Rosada, en la que lo único que está funcionando es la jefatura de gabinete. Siempre está de traje, porque hace muchas videollamadas con gobernadores desde Balcarce. La remera la usaba los fines de semana, como muchos otros".

Desde entonces, Cafiero siempre anda "con un traje salvavidas" y pasó a retiro a su remerita negra. Así concluye la no nota del día.