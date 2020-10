Posponen el juicio contra el policía Chocobar hasta el 21 de octubre: su defensa pidió que lo juzgue un jurado

Comenzó en los tribunales de Retiro el juicio al policía Luis Chocobar, acusado de por matar en 2017 a uno de los ladrones que asaltaron y apuñalaron en La Boca a un turista estadounidense. Una vez más, la defensa presentó un recurso para que fuera sometido a un juicio por jurados.

Chocobar llegó esta mañana a Comodoro Py, acompañado por su abogado Fernando Soto. Vestía camisa y barbijo militar. El diputado de PRO Waldo Wolff se acercó a expresarle su solidaridad.

El policía es juzgado en un debate "semipresencial" y "reservado" por el Tribunal Oral de Menores (TOM) 2. A su llegada al tribunal lo esperaban manifestantes con leyendas como "Ni un policía menos" y "poner orden no es represión".



El policía está acusado por la fiscalía del delito de de "homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber" del ladrón Juan Pablo Kukoc, con una pena máxima de 5 años de prisión. La querella (la familia del joven fallecido) lo acusa en cambio de "homicidio agravado", un delito que tiene pena de prisión perpetua. A su vez, los jueces Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete juzgarán al cómplice de Kukoc, un joven de entonces 17 años, que fue detenido por la "tentativa de homicidio criminis causa" del turista estadounidense Frank Joseph Wolek (60).



La audiencia se inició con los requerimientos de elevación a juicio y luego la defensa intentó suspender el juicio actual a partir de un recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires para que el juicio se haga por jurados. Las partes se opusieron a esa petición y el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el 21 de octubre, cuando dará a conocer su decisión.



El abogado de Chocobar sostiene que "la interpretación que hacen los jueces técnicos de la ley y la que hace el pueblo, es muy diferente" y mencionó los casos del médico Lino Villar Cataldo, quien en 2016 mató a un ladrón en Tres de Febrero, y el del carnicero Daniel "Billy" Oyarzún, quien mató a un delincuente en Zárate. "Estoy seguro que un tribunal técnico normal los hubiera condenado a los dos por exceso en la legítima defensa. En cambio, en los dos casos el juicio por jurados los absolvió por unanimidad. Están dando un mensaje: nosotros no estamos de acuerdo en cómo ustedes jueces interpretan la ley", señaló.



Soto dijo que su cliente "tiene dos acusaciones, una muy grave de la querella por homicidio (agravado) que tiene pena de prisión perpetua porque consideran que tuvo intención de matar, y la del fiscal, para quien está probado que no tuvo intención de matar pero que obró con un exceso en el cumplimiento del deber", por el que podría ser penado con entre 1 y 5 años de prisión."Nosotros consideramos que no hubo exceso, porque él tenía que cumplir el deber y podría haberse hecho el tonto", argumentó. .



El abogado dijo que Wolek, la víctima del asaltó, declarará por videoconferencia, y que "le cuesta mucho entender" por qué Chocobar llegó a juicio y es juzgado junto a uno de los agresores. Soto dijo a la agencia a Télam que su cliente "debe ser absuelto" y que "no tiró a matar".

Esta mañana, la ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, publicó en su cuenta de Twitter una foto junto a Chocobar, Decía: "Hubo un delincuente que le dio 11 puñaladas a un ciudadano. Hubo un policía que actuó para detenerlo. Se reanuda el juicio a Chocobar, yo estoy junto a él y con todos los policías que arriesgan su vida para cuidar a la sociedad". El hecho, que produjo una gran polémica en la sociedad argentina que persiste hasta hoy, ocurrió el 8 de diciembre de 2017. Wolek caminaba por La Boca y poco antes de llegar a la calle Caminito, dos ladrones le robaron la cámara y lo apuñalaron. Chocobar, efectivo de la Policía Local de Avellaneda, se identificó y disparó. Uno de sus disparos mató a Kukoc.