Postergan el vencimiento de las tarjetas: las medidas que apuntan a aliviar el bolsillo en cuarentena

Las primeras medidas ante la pandemia del coronavirus (Covid-19) que tomó la administración del presidente Alberto Fernández apuntaron a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Luego llegó un guiño a las principales empresas con la habilitación del clearing bancario para el cobro de cheques ya labrados. Ahora bien, ayer se publicó en el Boletín Oficial un nuevo decreto que prohíbe los despidos por un total de 60 días a partir del primero de abril. Se trata de una medida ante el enojo que generó la intención de Techint de despedir a 1.500 empleados ante el avance del coronavirus.

Al margen de esa situación, en el Gobierno adelantan que se preparan diferentes anuncios para pymes y cuentapropistas; básicamente para la denominada clase media en general. Pero hasta ahora, qué medidas hubo para ese sector productivo que, según las estadísticas oficiales, genera más del 80% del empleo registrado en el país.

Asimismo hoy por la mañana el directorio del Banco Central (BCRA) extendió hasta el 13 de abril la fecha para el pago del resumen de las tarjetas de crédito. En la comunicación, se estableció que los emisores de los plásticos no pueden cobrar intereses si la fecha de vencimiento era anterior al 13 de abril. En concreto, la medida rige hasta que se termine la cuarentena.

“Si no podés abrir para facturar, ¿cómo vas a pagar?”, le dijo a BigBang el dueño de uno de los estudios contables más grandes de la provincia de Buenos Aires. En ese distrito el gobernador, Axel Kicillof, le dio la orden a la agencia recaudadora (ARBA) de postergar hasta mayo todos los vencimientos de impuestos provinciales. Se trató de una medida a la que llegó luego de varias conversaciones con sectores pyme que le solicitaban alivianar la carga impositiva ante la imposibilidad de operar por la cuarentena obligatoria.

Desde la UIA y diferentes sectores le pidieron formalmente a Fernández como también a la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont, que tome una medida similar de prorrateo de pagó de impuestos y cargas sociales para evitar que se corte la cadena de pagos. Por ahora sólo hay medidas en estudio, según pudo saber este medio.

Hoy por la mañana se conoció, mediante la secretaria de Comercio, Paula Español, la extensión de programa Ahora 12 por tres meses más y la inclusión de alimentos, artículos de limpieza, remedios y diferentes insumos médicos. “En este momento de emergencia sanitaria no solo sumamos más productos y rubros, sino que también buscamos dar mayor impulso a las pymes nacionales, para minimizar el impacto económico recesivo del aislamiento social obligatorio sobre el entramado productivo local”, afirmó la funcionaria.

A lo que no hizo referencia fue a la falta de control en los precios de los diferentes productos en los supermercados y almacenes habilitados para funcionar. Por día se reciben cientos de denuncias ante el incumplimiento del programa de precios máximos anunciados al inicio de la cuarentena obligatoria. Esta situación llegó al punto tal de que la Justicia Federal comenzó a investigar esas “avivadas”. La primer causa comenzó en Mar del Plata donde el fiscal general ante la Cámara Federal de ese departamento judicial, Daniel Adler, impulsó una investigación para determinar si en esa localidad los comercios violaron el artículo 300 del Código Penal que es el que prohíbe el aumento de precios sin justificación.

Una de las preocupaciones era la forma de afrontar los salarios de marzo. Para eso el Trabajo anunció que extenderá el programa REPRO mediante el cual el Estado paga parte de los sueldos de las empresas que no puedan hacerlo. “La cuestión es como resolvemos el tema de abril incluso los que podemos seguir operar”, le dijo a BigBang el dueño de varias estaciones de servicios cuya recaudación en tiempos de la cuarentena pasó de más de $100.000 diarios a poco más de $3.000 por cada estación.

Algo parecido sucede con pymes que no puede abrir sus puertas y en donde en muchos casos los sueldos comenzaron a pagarse en cuentagotas. Otros directamente aplicaron descuentos por la situación de la cuarentena obligatoria.

La única rebaja impositiva que se había anunciado, las contribuciones patronales para las actividades que no pudieran operar como consecuencia de la emergencia económica, fue removida anteayer. Es que la decisión que habían tomado el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el de Producción, Matías Kulfas, no contaba con el aval de las autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que decidió, con los sueldos de marzo ya liquidados en general, que ninguna actividad quede exenta de dicha carga. Esto podría generar un problema, y demora, en la acreditación de los sueldos de las empresas que no están operando por la cuarentena obligatoria ya que nuevamente tendrán que liquidarlos.