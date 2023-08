Precaución en Unión por la Patria: qué dicen en el búnker del oficialismo

A minutos de la publicación de los primeros datos, en el búnker de Unión por la Patria hay muchas expectativas. Mientras los rumores indican que Javier Milei y La Libertad Avanza cumplieron con una “sorprendente” elección, y en Juntos por el Cambio se vive tensión porque uno de sus precandidatos se quedará en el camino, la mayoría de los funcionarios del Gobierno Nacional acompañan a Sergio Massa y a Agustín Rossi, los precandidatos del oficialismo.

Uno de ellos fue Daniel Scioli, que bajo su precandidatura, y declaró: “Hoy la sociedad se ha expresado democráticamente a lo largo y a lo ancho del país. Tenemos la enorme responsabilidad y misión de interpretar ese mensaje y fortalecer no solamente una unidad que ha sido consolidada dentro de Unión por la Patria, sino también ampliarla”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y continuó: “El gran desafío que se viene es construir nuevas mayorías para Defender el interés nacional, nuestra soberanía, la agenda de la producción y el trabajo que nuestro candidato a presidente, Sergio Massa, ha puesto como un objetivo central”.

Por último, el ex candidato a presidente en 2015 lanzó: “Nuestra fórmula, Sergio Massa y Agustín Rossi tiene no solamente la característica de la experiencia y el valor, sino fundamentalmente de interpretar las nuevas demandas .Sergio Massa no está para comentar los problemas, sino hacerse cargo con un temple, con una madurez, con un conocimiento profundo”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, declaró ante la prensa desde el búnker: “Le agradecemos nuevamente a los fiscales que todavía están en las mesas contando los votos. También a todos los argentinos y las argentinas que en este 40 aniversario de la democracia fueron a votar, sobre todo a los que lo hicieron por primera vez y a las personas mayores que fueron masivamente”.

A eso le sumó: “Estamos en un escrutinio lento y vamos a ser muy prudentes. De la misma manera creemos que la fórmula Massa-Rossi obtuvo un buen resultado, pero sin duda vamos a seguir trabajando para ampliar esta mayoría que hemos construido en Unión por la Patria y para seguir defendiendo a los argentinos que pelean por la educación pública, por la producción y por el trabajo”.

En el mismo sentido, dijo: “Es mucho lo que nos queda por hacer y tengo la certeza que nuestro espacio político, nuestros candidatos, cada uno de nosotros, hoy escuchó y escuchará atentamente el mensaje de las urnas y, en los próximos días, tendremos una evaluación más certera”.