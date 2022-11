"¡Prefiero ganar el Mundial!": la ministra de Trabajo antepuso la copa a bajar la inflación

La respuesta de la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, a la pregunta que le hicieron en el programa Opinión Pública que conduce Romina Manguel por Canal 9, acerca de si prefería bajar la inflación o ganar el mundial de fútbol próximo a disputarse en Qatar, despertaron una ola de críticas tanto desde el oficialismo como la oposición.

Es que la funcionaria cometió el sincericidio de confesar que prefería que la Selección Argentina salga campeona y se lleve el trofeo más importante, el cual no gana desde 1986, a bajar la inflación, aunque la mala interpretación de su respuesta agravó mucho más todo lo que pasó.

"Después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina", contestó la funcionaria a la consigna que la producción de Manguel había establecido para la emisión de ayer. Eso sorprendió a la conductora, quien rápidamente confesó que no se esperaba esa respuesta. "Estaba segura que, aunque sea, por una cuestión corrección política todos me iban a decir 'no, qué me importa el Mundial, que baje la inflación y después vemos', ¿vos qué decís?", cuestionó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer una gran diferencia", confesó Olmos, quien interpretó que será positivo "desde el punto de vista anímico", para "el conjunto de las argentinas y los argentinos", que quieren "que Argentina salga campeón.

La polémica que despertó con sus declaraciones no pasó desapercibida y ya está siendo juzgada tanto por el infinito y anónimo mundo de las redes sociales, como por algunos representantes de la oposición y el oficialismo.

Es evidente que la flamante ministra no buscaba contestar equivocadamente, pero también parece haber respondido como un hincha y no con la altura que se esperaba de una integrante del gabinete del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien tiene como principal problema gubernamental la velocidad con la que aumentan los precios de todos los productos, pero con especial énfasis en los de primera necesidad.

A menos de una semana del inicio de la Copa del Mundo, las polémicas declaraciones generaron mucho repudio, pero a su vez el fanatismo por la Selección nacional está más alto que nunca y en las redes sociales se pudo percibir a muchas personas que se tomaron con tranquilidad y humor los deseos de Kelly.

Mientras tanto el deseo de la ministra refleja una realidad no confesada por el gabinete nacional, ya que ellos creen que la victoria en Qatar sería un impulso para la lista que el peronismo lleve a las elecciones del próximo año. Si bien no se sabe si la conquista de la Copa del Mundo puede llegar a impactar en un futuro resultado electoral, en un gobierno donde hace mucho que no meten un gol, ven con buenos ojos esa posibilidad, y esperan que -de darse- sirva como un milagro de cara a 2023.