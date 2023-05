"Presidente, deje de atentar contra la división de poderes": la oposición salió a responderle a Alberto

Alberto Fernández comunicó su postura frente a la abrupta decisión de la Corte Suprema de frenar las elecciones en San Juan y Tucumán. En el discurso, no dudó en vincular la decisión del Máximo Tribunal con la fuerza opositora y parte de los dirigentes salió a responder. “Se han convertido en el brazo operativo de la oposición y de los grupos concentrados del poder económico y mediático”, disparó el jefe de Estado.

La oposición no tardó mucho en responder las acusaciones del mandatario. El primero fue Horacio Rodriguez Larreta. “Presidente, un cambio total y duradero lo incluye a usted dejando de atentar contra la división de poderes. Acá los únicos rehenes somos los argentinos, rehenes de su incapacidad de gobernar”, arremetió el precandidato.

Luego de él, siguió Patricia Bullrich que de forma irónica disparó: “Los que violan la ley siempre tienen problemas con los jueces.”

“Si la concepción del federalismo que defienden los que critican el fallo de la Corte fuera correcta, Gildo Insfrán podría declararse mañana emperador de por vida y nadie podría decirle nada. Desde el fondo del pozo, el peronismo sigue cavando. Están desesperados”, dijo Fernando Iglesias vía Twitter.

El presidente apuntó contra el Tribunal compuesto por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosenkratz: “Evidentemente, los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo a sus ordenes”.

Hasta el momento, el ex presidente no respondió los dichos del mandatario. Por su parte, Graciela Ocaña acusó a Fernández de “hostigar a la Corte por Cadena Nacional” y consideró que justamente eso “es no respetar la división de poderes”.

“El kirchnerismo no tolera que le pongan límites. Son los gobernadores los que no cumplen la Ley y buscan eternizarse en el poder. Desprecian la democracia y la división de poderes. Estamos viendo cómo el profesor de derecho está tratando de hacer los deberes que le pidió su jefa”, dijo en su hilo de Twitter.

María Eugenia Vidal recordó que “el dólar está en $470, la inflación interanual en 104,3% y la pobreza en 39%…”. “¿El Presidente? En Cadena Nacional amenazando a los jueces de la Corte Suprema”, manifestó la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires

En cuanto a la situación de San Juan y Tucumán, las elecciones quedaron suspendidas, pero ambas provincias tomaron diferentes decisiones de cara a este domingo. En el caso de San juan, decidieron suspender las elecciones en todos los cargos menos para gobernador y vicegobernador. Es decir, los sanjuaninos deberían ir a las urnas este domingo de todas maneras, y elegirán diputados, intendentes y concejales.

En el caso de Tucumán, tras la inhabilitación al gobernador Juan Manzur a presentarse como vicegobernador, decidieron suspender las elecciones en todos los cargos, los ciudadanos no deberán ir a votar y aún no hay una fecha establecida.