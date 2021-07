Primer cambio en el Gabinete: Sabina Frederic va a Defensa y se acelera la salida de Rossi

Cerrado el armado de listas y ya con los candidatos en campaña, Alberto Fernández avanza en el recambio de Gabinete obligado; pues al menos dos de sus ministros deberán presentar en las próximas horas su renuncia y el presidente se encargó de que fueran "dos propios" quienes ocuparan esos lugares.

En principio, la primera que dará el paso será Sabina Frederic, quien le entregarría la posta de la cartera de Seguridad a su segundo, el hasta ahora secretario Eduardo Villalba. "Se lo tomó bien y dio el visto bueno al cambio", reconocieron desde el entorno de la funcionaria. Sin embargo, desde el mismo Gobierno no dan por confirmada del todo la designación de Villalba; algo que se resolverá en los próximos días.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El enroque se da en el marco de la fuerte tensión que hay con Agustín Rossi, quien irá como precandidato en Santa Fe y hasta hace pocas horas se resistía de forma pública a renunciar a su cartera. "Todos los que son candidatos deberán dejar sus cargos", fue el mensaje público que el primer mandatario le envió a través de los medios.

No le pediría (a Perotti) que renuncie, pero por lo menos, como se puso como senador suplente, que pida licencia por estos meses"

"Todos los que somos candidatos vamos a dejar nuestras funciones. Me enteré por televisión. Voy a tener absoluta libertad para plantear y llevar adelante el debate político que se necesite en la provincia de Santa Fe", respondió el precandidato también a través de los medios, al tiempo que le marcó la cancha al gobernador Omar Perotti, ya que es candidato a senador suplente: "Me parece una decisión que muestra el profundo sentido ético que tiene el presidente y espero que otros funcionarios lo acompañen, como el gobernador. No le pediría que renuncie, pero por lo menos, como se puso como senador suplente, que pida licencia por estos meses".

El segundo cambio que se formalizará en los próximos días será el desembarco de Juan "Juanchi" Zabaleta en el Ministerio de Desarrollo Social, luego de confirmada la candidatura de Daniel Arroyo. Esta cartera, clave para el modelo de reconstrucción económica y social que tiene en mente el presidente, fue también motivo de tensión dentro del Frente de Todos. Y así, aunque se llegó hasta a barajar el nombre pesado de Andrés "Cuervo" Larroque, será finalmente el intendente de Hurlingham quien encabece el ministerio.