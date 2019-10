Problemas de salud, causas judiciales y la copia a la "estrategia Cristina": los secretos de la reunión en la que Carrió formalizó su renuncia

Elisa “Lilita” Carrió dejaría la Cámara de Diputados a partir del 1° de marzo del año que viene. Así se lo hizo saber a su círculo más cercano ayer por la tarde, al tiempo que adelantó que presentará su renuncia entre está semana y la que viene para que la trate la composición actual de la Cámara Baja.

“Ella considera que es el momento adecuado, ya que con el 40% que sacó Macri hay un sistema de contrapeso que evita el 'vamos por todo'; y por ende cree que su agenda está cumplida”, le dijo a BigBang uno de los participantes del encuentro de ayer.

Un dato no menor es la decisión de afrontar sus problemas judiciales sin fueros. Es que los últimos 10 meses, la diputada nacional quedó en el centro de dos expedientes judiciales de alto impacto. El primero de ellos es la causa que se lleva adelante en el juzgado federal de Dolores y que se centra en las actividades de espionaje ilegal que desarrolló el falso abogado Marcelo D’Alessio; en dicho expediente Carrió se encuentra imputada.

El otro es el que conduce en Comodoro Py el juez federal Roldolfo Canicoba Corral, quien también investiga el espionaje ilegal del cual habría formado parte uno de los miembros de la Coalición Cívica, Néstor Sosa, y en donde la principal hipótesis apunta a la existencia de una estructura paralela que se encargada de investigar a jueces, políticos y personalidades del espectáculos al acceder a información de la Dirección Nacional de Migraciones, entre otras cosas.

“Si llega a haber un avance en alguna de esas causas, ella quiere afrontarlos sin fueros”, agregó otro de los presentes en esa charla. Un dato no menor es que Carrió, con esa decisión, optó por el mismo camino que siguió la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando dejó el poder en 2015 y no tuvo fueros hasta fines de 2017.

Su reemplazo en la Cámara Baja todavía es una incógnita. En el orden actual quien sigue en la lista es José Luis Patiño, que terminó su mandato en diciembre en 2017.

La salud de Lilita es otro de los motivos detrás de su renuncia; el lapso entre 2016 y 2017 le generó varias secuelas en su salud, al punto tal de que se la tomó como uno de los motivos para que decline de competir por la senaduría en la provincia de Buenos Aires como quería.

Desde ese momento a la fecha, la salud de la diputada nacional mejoró, según cuenta en su entorno. “Está mucho mejor que hace dos años, pero no puede bancarse una sesión de nueve horas de corrido”, sostienen.

Ayer, junto a casi todos los referentes de la Coalición Cívica, Lilita explicó ese y algunos motivos más. Desde lejos, en Uspallata y en la provincia de Buenos Aires miraban con atención lo que podía suceder, ya que todos los frentes internos jugarán a partir del 10 de diciembre en la determinación de quien o quienes quedarán como las cabezas visibles de Cambiemos.

La renuncia oficial

Cerca del mediodía la diputada nacional presentó una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, en donde le solicitaba que se trate su renuncia a partir del primero de marzo. Tal y como está el cronograma de sesiones en el Congreso la renuncia posiblemente se trate durante el debate presupuestario.