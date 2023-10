Problemas en un ojo, muecas de fastidio y besitos al aire: así fueron los cruces del debate presidencial

Mientras que la semana pasada, cuando se organizó el primer debate presidencial de 2023 en Santiago del Estero, los cruces y las polémicas fueron variadas, aunque el "gatito mimoso del poder económico" que tiró la candidata del Frente de Izquierda (FIT), Myriam Bregman sobre su par de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se llevó todas las miradas, en este también la munición gruesa estuvo a la orden del día. Además de los mencionados, los atriles fueron ocupados por el candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, la candidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, y por Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País.

Los primeros dos minutos de presentación de los candidatos tuvieron el denominador común del repudio del ataque terrorista sobre Israel. La única que no lo hizo fue Bregman, quien se encargó de agradecer el apoyo por la repercusión de su participación en el primer debate. "Nos duelen las víctimas civiles que ocurren en un conflicto que tienen como base la política del Estado de Israel, de ocupación y apartheid contra el pueblo palestino", llegó a decir sobre el conflicto, siendo la única de los cinco que se diferenció de la simple solidaridad.

Cuando se ingresó en Seguridad, el primer tema de este debate, Bullrich lanzó todo su arsenal. "Defendemos a los ciudadanos, no como el kirchnerismo que defiende a los delincuentes. Milei quiere liberar las armas, que caerán en las manos de los narcotraficantes", esgrimió. "Voy a entrar a Rosario con toda la fuerza", aseguró y luego propuso bajar la imputabilidad de los menores a los 14 años. Esto generó cuatro derechos a réplica.

Bregman fue el primero de esos. "Usted y todos los que promueven la mano dura, fracasaron. En una década incrementaron en un 97% la población carcelaria, aumentaron todas las leyes generando una inflación penal", acusó. "Cuando era ministra su orgullo era sacarse fotos en un secuestro de 25 porros. Literal", agregó

Milei también tuvo su oportunidad para contestar y desmentir su postura sobre la tenencia de armas. "No pueden ser que estén armados los delincuentes y los honestos no", lanzó. Luego arremetió contra las declaraciones que la candidata brindó junto a Alejandro Fantino, cuando aseguró que haría oír las conversaciones entre presos y abogados. "¿Qué quiere? ¿Que esto sea una dictadura?", chicaneó a su aliada.

Massa utilizó las estadísticas para cruzar las acusaciones en su contra. "En 2019 se liberaron 16 mil presos. En 2020, nueve mil. Por lo cual, quien debe explicar la liberación de presos es quien era ministra de Seguridad en ese entonces", explicó, mencionándola de forma tácita. "¿Quién eliminó los inhibidores en la cárcel de Santa Fe en 2017?", se preguntó. "Lo eliminó Bullrich, de manera tal que un programa de seguridad debe partir desde los candidatos comprometiéndose a la verdad", añadió.

"Massa, hace cuatro años que estás en el Gobierno. Me parece una vergüenza que hables de Tigre, cuando estás con el Gobierno que aumentó los homicidios el 70 por ciento en Rosario", contraatacó Bullrich. Aunque también intentó ensuciarlo con Martín Insaurralde.

Esto no pareció importarle a Massa, quien contestó enumerando sus logros en el municipio bonaerense. Luego, para defenderse de la mancha de corrupción, dobló la apuesta y aseguró que él le pidió la renuncia, algo que ella no hizo con Gerardo Milman, su mano derecha y una persona investigada por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. "Yo pedí la renuncia de Insaurralde, vos no pediste la de Milman", rechazó.

Bregman aseguró, por su parte, que mientras que a la izquierda la acusan de no querer hablar de inseguridad, son ellos quienes viven en los barrios populares. Por el lado contrario, Milei volvió a hacer hincapié en su propuesta extranjerizante de la portación de armas libre, como sucede en Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU).

"Las armas van a terminar masacrando chicos en las escuelas", expresó Bullrich en su derecho a réplica contra el libertario. La desesperación de la candidata de JxC, quien se mostró más ofensiva que nunca contra Milei, generó una respuesta durísima de su rival, quien se aprovechó del flojo desempeño que mostró la ex ministra durante el primer debate y le pidió que se suelte un poco más.

"Sólo habla de trabajadores", explicó Milei sobre la propuesta de Massa para Trabajo y Producción. "Mire, si se olvida del capital le digo que la productividad va a ser muy baja. Si usted quiere hacer pozos con con una retroexcavadora, va a poder pagar salarios muy altos, si lo hacen con una palita de playa, le va a ir mal y la gente va a vivir en situación miserable", cuestionó el economista.

"Massa, no puedo creer lo que decís. Un dólar a mil mangos, hiperinflación. Entrás a un almacén y de entrada te gastaste 5 mil pesos. Vos dejaste dos millones más de pobres. Hablás de producción, cuando en la Aduana tenés un "tongolini" que te dice quién va a primero en la cola. Dijiste que venías a sacar las papas del fuego y nos hiciste puré", disparó, por su parte, Bullrich. "Massa, sáquele el pie de encima al campo", pidió Schiaretti.

"Hay que sostener con el voto en el Congreso lo que se dice acá, porque muchos de los impuestos que le ponen la pata en la cabeza a las pymes y los productores, la votaron los diputados de Córdoba", expresó Massa para defenderse de los ataques. "Vienen a acá y hablan de sacar la pata de la cabeza, y después van y duplican los impuestos", sumó el ministro de Economía.

"Cuando Milei te habla en difícil lo hace para ocultar su verdadero plan: indemnizaciones afuera, licencias afuera, aguinaldo afuera. Si sos monotributista, precarizado, ya estás afuera. Pero con lo que propone Milei no vas a estar mejor. No te van a dar los derechos que hoy no tenés. Porque la única libertad que propone Milei es la de que te exploten sin límites", rechazó Bregman en su réplica contra el economista.

"(Friedrich) Hayek, que era tan sabio, decía que si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas", comenzó a decir el liberal, quien fue interrumpido por la izquierdista. Eso generó el reclamo por la interrupción: "¿Me vas a dar los 10 segundos? Ya son 20", cuestionó, lo que llevó a la moderadora Mariana Verón a recordarle que se habían comprometido a no hacerlo.

"Habla de reducir la jornada laboral para generar puestos de trabajo. Esto es maravilloso. ¿Por qué no la llevamos a una sola hora por día? Es como decir que se modifica la ley de gravedad con un decreto", explicó Milei. "El problema es que, con lo que proponés, vamos a tener muchísimo menos, un nivel de desempleo enorme y todas las empresas quebradas, que seguro que vos vas a querer nacionalizar", añadió.

Esta reacción agresiva generó que Massa aproveche la volteada para darle un golpe muy duro. "Javier, hasta acá llegaste. Dejá de faltarle el respeto a las mujeres, que más allá de que piensen distinto, tienen derecho a pensar distinto a vos, y me parece que muestra tu rasgo autoritario", describió.

"Milei plantea un mercado de trabajo donde las mujeres no tienen posibilidad de desarrollo, donde los más jóvenes tienen que ir al mercado precario del salario, donde los trabajadores pierden su derecho a las vacaciones pagas y la indemnización. Y sobre todas las cosas, donde volvemos a un régimen de esclavitud, que es lo que está planteando cuando habla de 100 años para atrás", explicó en su réplica contra el de LLA.

Los primeros bloques tuvieron todo tipo de cruces en el debate. Probablemente el punto más alto, a caballo del "gatito mimoso" que tiró en el anterior, se vio entre Milei y Bregman. El candidato de LLA se burló y hasta parodió la propuesta de Trabajo y Producción de la abogada, y ella sólo se limitó a enviarle un besito volador mientras hacía gestos de claro fastidio. Otra domada en vivo y en directo para todo el país.

Cabe destacar que la candidata del Frente de Izquierda había dicho: “Cuando Milei te habla en difícil lo hace para ocultar su verdadero plan, indemnizaciones ´afuera´, licencias ´afuera´, aguinaldo ´afuera´, si sos monotributista, precarizado, tercerizado, no registrado ya estas ´afuera´, pero con lo que propone Milei no vas a estar mejor, no te van a dear los derechos que hoy no tenes, porque la unica libertad que defiende Javier Milei es la libertad de que te exploten sin limites”.

Durante las propuestas de Schiaretti en Seguridad se dio un particular episodio que no pudo escapar de los curiosos ojos de los espectadores. Durante el descargo del cordobés, quien aseguró que la "inseguridad es hija de la exclusión social que aumenta día a día en la Argentina", las cámaras se posaron sobre Bullrich mientras sufría un posible tic nervioso producto, quizás, del estrés que estaba padeciendo durante el debate.

Una vez finalizada la velada, la candidata de Juntos por el Cambio fue atendida por personal del SAME por el problema que manifestó en el ojo derecho a lo largo del debate. Sobre su malestar visual la ex ministra de Seguridad aseguró en diálogo con TN que estuvo todo el debate "con el ojo mal" debido a una pestaña que se le metió cuando la maquillaron antes de salir. "Me entró una pestaña, estuve todo el debate con el ojo muy mal", aseguró sobre la irritación en su ojo derecho.