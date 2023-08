Problemas "técnicos", demoras y preocupación: la Cámara Electoral cuestionó el voto electrónico de Larreta

Los comicios en la Ciudad de Buenos Aires se desarrollaron este domingo en 7.326 mesas distribuidas en 1.099 establecimientos en una jornada destinada a definir los candidatos de las elecciones generales que se llevarán a cabo en octubre para el Ejecutivo y la renovación de 30 bancas en la Legislatura y 105 lugares en las 15 Comunas. En este contexto, una escena llamó la atención y generó más dudas que certezas entre los candidatos y, sobre todo, el electorado: Patricia Bullrich, que emitió su voto al mediodía en el predio de la Sociedad Rural Argentina, tuvo muchas dificultades para cumplir con su deber cívico por problemas técnicos con la máquina de voto electrónico. "Es un desastre", dijo al salir.

Según ella misma explicó, primero emitió su voto a las categorías nacionales sin dificultades con la boleta tradicional de papel. Aunque cuando se aprestó a votar las categorías de la ciudad de Buenos Aires, con la máquina que registra el voto electrónico, tuvo una importante demora de varios minutos, por problemas técnicos con ese equipo.

Tras la asistencia de varios técnicos, Bullrich finalmente logró votar luego de una espera de más de 10 minutos mientras se solucionaban los problemas derivados con este equipo. "La votación para la Ciudad de Buenos Aires fue un desastre. Tuve que votar como siete, ocho veces, porque me cambiaron la máquina, porque no funcionaba", subrayó la ex ministra de Seguridad. "Estuve como media hora", se quejó Bullrich-

Y finalmente, denunció: "Tuvieron que venir varios técnicos y luego de votar siete veces pude hacerlo. Me pasó una cosa muy rara, porque votaba una lista y terminaba saliendo impresa otra distinta, tampoco funcionaba la máquina y por suerte estaba el delegado electoral y los técnicos. Tuvieron que cambiar la máquina, y tuve que votar en otra máquina".

Esto despertó un verdadero escándalo que provocó que la jueza federal María Romilda Servini presentara una denuncia penal contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y en sintonía con la magistrada, la Cámara Nacional Electoral (CNE) compartió un comunicado donde manifestó “preocupación” a raíz de los inconvenientes ocurridos en el sistema de voto electrónico en el territorio porteño.

“La Cámara Nacional Electoral manifiesta su preocupación por la situación generada, en tanto dificultó la participación de los votantes en la Ciudad y también en el proceso de votación para cargos nacionales, ajeno a las deficiencias de dicho sistema electrónico local”, detalló el texto que el organismo compartió en su cuenta personal de Twitter.

Y concluyó: “El mal funcionamiento de las máquinas de votación de la elección local no debe interrumpir la votación en la elección nacional, quedando bajo exclusiva responsabilidad del Instituto de Gestión Electoral y de la empresa contratada, las consecuencias para la ciudadanía de la situación generada”.

El comunicado completo de la CNE

A raíz de las comunicaciones recibidas de la señora jueza federal electoral de la Capital Federal -mediante dos oficios del día de hoy- con motivo de las demoras, inconvenientes y mal funcionamiento del sistema de votación con boleta única electrónica (BUE), implementado por las autoridades electorales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Instituto de Gestión Electoral y Tribunal Electoral), la Cámara Nacional Electoral informa que -de conformidad con lo dispuesto por la magistrada- "el mal funcionamiento [de] las máquinas de votación de la elección local", no debe interrumpir la votación en la elección nacional, "quedando bajo exclusiva responsabilidad del [Instituto de Gestión Electoral] y de la empresa contratada, las consecuencias [para la ciudadanía] de la situación generada".

La Cámara Nacional Electoral ya tiene dicho que la implementación de tecnología en el sistema de votación requiere que se cumplan, para la tutela de los derechos de la ciudadanía, condiciones de seguridad y auditoria indispensables cuyos componentes centrales fueron delineados hace ya varios años (2016) por este Tribunal, en ocasión de producir un documento específico. Como allí se estableció, una de las condiciones indispensables para la incorporación de tecnología al sufragio, requiere el diseño y ejecución de un exhaustivo e integral plan de auditorías (incluyendo componentes de hardware, software, código fuente, infraestructura de redes, entre otros), con intervención de la totalidad de los sujetos calificados -de orden técnico y funcional- en cada etapa.

Esas condiciones no han sido cumplidas por las autoridades electorales de la Ciudad al implementar el sistema en cuestión, tal como fue oportunamente advertido por la Cámara el pasado 27 de julio en ocasión de considerar el respectivo convenio de colaboración entre la justicia nacional electoral y la autoridad electoral local- al dejar expresa constancia de las falencias que presentaba en ese sentido la instrumentación del voto con "boleta única electrónica" -BUE-(Expte. "S" 76/2023).

En este contexto, y sin perjuicio de las medidas que las autoridades competentes adopten en sus ámbitos respectivos, la Cámara Nacional Electoral manifiesta su preocupación por la situación generada, en tanto dificultó la participación de los votantes en la Ciudad y también en el proceso de votación para cargos nacionales, ajeno a las deficiencias de dicho sistema electrónico local.