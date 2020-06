Provincia advierte que el colapso llegaría en un mes y hablan de una cuarentena “hasta que pase el invierno”

Con la fuerte suba de casos de coronavirus registrada en los últimos días, y en medio de la advertencia por el crecimiento de los contagios en las próximas semanas, en el Gobierno bonaerense anticipan que la cuarentena podría extenderse hasta que pase la peor etapa del invierno con el objetivo de contener la expansión del COVID-19. El jueves, sólo la Provincia tuvo 1.106 casos, una cifra récord. Además, desde el Ministerio de Salud alertan que por el incremento de la ocupación de camas de terapia intensiva se podría llegar al colapso dentro de 30 a 40 días.

En la Provincia miran con atención la evolución de los contagios en el último mes y medio. Ante BigBang, un alto funcionario del gobierno de Axel Kicillof detalló que desde el 7 de mayo (un día después de la conferencia de prensa donde se anunció que parte del país pasaba a fase 4 y el AMBA se quedaba en fase 3) hasta el 12 de junio se concentraron el 70 por ciento de los casos de COVID-19. Y en las últimas dos semanas se produjeron un tercio de las muertes por coronavirus desde que se desató la pandemia.

“No lo decimos como una crítica a la Ciudad, pero todos los días analizamos si fue positivo que desde mayo se hayan dispuesto nuevas habilitaciones y autorizaciones”, señalan desde la Provincia. Aunque le bajan el tono a las críticas por las salidas deportivas autorizadas por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, apuntan que el problema “no es salir a correr” sino el mensaje que se manda a buena parte de la sociedad respecto a que la situación está más controlada. “No hay nada controlado, la foto de Palermo con la gente amontonada es un mensaje equivocado”, afirmaron.

En este contexto, la Provincia mira especialmente mira con atención la evolución de la ocupación de camas de terapia intensiva, que en el último mes creció a un ritmo de 1 por ciento por día, aunque con días donde el aumento fue superior. Sólo en el Conurbano, la ocupación de camas de terapia intensiva está al 59 por ciento, con municipios como Florencio Varela que están por encima del 75 por ciento.

De continuar el crecimiento con estos niveles, la Provincia estima que podría llegar a un colapso del sistema sanitario entre el 20 de julio y los primeros días de agosto. Los modelos proyectivos indican que, de no haber freno a la circulación del virus, en 40 días podría no haber más camas disponibles. No hay que olvidarse que además la gente se sigue enfermando de otras cosas y que el Covid-19 no es el único motivo para que se ocupen las camas. En este sentido, algunos sanitaristas advirtieron que la flexibilización está elevando la tasa de accidentes y, por ende, ocupando camas de terapia intensiva.

El jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, aseguró a BigBang que se desplegó un operativo en red con todos los municipios, tanto del sistema público como el privado, para garantizar que si un paciente con coronavirus necesita ser internado, pueda ser trasladado a hospitales ubicados en municipios con más camas desocupadas. Por ahora, no barajaron la posibilidad de solicitar que otras provincias con más disponibilidad envíen respiradores.

“No es sólo traer una cama, sino tener espacio para ubicarlas, las bocas para los respiradores y el personal: para trabajar diez camas de terapia intensiva hay médicos, enfermeros, un conjunto de terapistas. Si cayeran del cielo mil respiradoras con camas ¿a dónde los meemos? ¿Dónde conseguimos profesionales?”, sostuvo García, quien puntualizó: “Hoy por hoy la única medida de control es el aislamiento, que si está flojo hay que revisarlo para que no haya un colapso, en el que igual se van a tomar esas medidas, aunque con un escenario más caótico, con aumento de la mortalidad y gente que necesita una cama y no la tiene”.

CUARENTENA HASTA DESPUÉS DEL INVIERNO

Con distintos modelos proyectivos, la Provincia analiza diversas estrategias. Una de ellas es continuar con la cuarentena al menos hasta que pase la etapa más dura del invierno. Por eso, días atrás el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió que el aislamiento se podría extender hasta el 15 de septiembre, unos días antes del inicio de la primavera.

En las proyecciones trabaja un equipo no sólo de infectólogos y sanitaristas, sino también de economistas y dirigentes de diversas áreas. “Si quisiéramos jugarnos un poquito, yo diría que esperemos a que pase el invierno”, le dijo a BigBang Enio García. Una de las principales obsesiones es por el transporte público. En este aspecto, el funcionario y uno de los referentes de la organización Soberanía Sanitaria, detalló que en China detectaron que una sola persona contagiada de COVID-19 en un micro con aire acondicionado encendido contagió a pasajeros ubicados hasta diez asientos de distancia. “Nosotros planteamos hacer el mayor esfuerzo posible para pasar el invierno y empezar a salir después”, aseguró.