"¿Provincias? ¡Afuera!": el plan "extorsivo" de Milei para garantizar la gobernabilidad

Hasta el 13 de agosto, nadie pensaba estar hablando sobre los proyectos de gobernabilidad en caso de que gane Javier Milei. Pero con el 30% de los votos ganados a nivel país durante las últimas PASO, canales de televisión, periodistas, políticos, famosos, streamers, cantantes influencers y hasta "doña Tota" debaten diariamente sobre cómo será la distribución de ingresos en Argentina.

El dicho dice que “Dios existe y atiende en CABA”. Al parecer, si gana Javier Milei y los y las representantes del pueblo no coinciden con las ideas del temerario posible presidente, las provincias no tendrían recursos para sustentarse. Aunque parezca una idea muy alejada y muchos se atrevan a pensar que es una fake news más, la realidad supera a la ficción, ya que estas fueron las palabras de Marcela Pagano, periodista y candidata a diputada de La Libertad Avanza.

Sucedió en un debata en el canal del Grupo Clarín, TN cuando la candidata derrapó ante la atónita mirada de los conductores. Lisa y llanamente, confirmó que si por ejemplo el tucumano Juan Luis Manzur no estuviera de acuerdo con las políticas de Milei, simplemente no recibirían dinero para usarse en aquella provincia.

Pero… repasemos el diálogo para que no quepan dudas: “Los gobernadores se sirven de algo que se llaman transferencias discrecionales, al fin y al cabo plata que sirve para inyectar la política que quieran más allá de lo que pueden gastar”.

Se notaba en su voz el tono amenazante, pero no lo decía. Sin embargo no tardó mucho más tiempo en “irse al pasto”: “Esa plata que van a necesitar la firma Javier Milei. Entonces momento, no se crean que no hay acá una suma de equilibro de fuerzas y de poder”.

Es tal vez una de las primeras veces que los periodistas de TN repreguntan, hasta parecieron preocupados ¡Es extorsivo! Dijeron a unísono. Acorralada, siguió: “Los gobernadores tienen que dar el ejemplo. Si los gobernadores no dan el ejemplo diremos ‘este gobernador no está dando el ejemplo’”.

¿Y qué pasaría entonces? La respuesta oscureció más que aclaró: “Los gobernadores no van a querer que suceda eso”. En detalle comparó el gobierno de Mauricio Macri con el onírico gobierno de Javier Milei y analizó que la gobernabilidad se pudo sostener fuera del color político que ganó en 2015: “Porque si no va a ser así y no quieren garantizar la gobernabilidad, en el caso de que sea, por ejemplo, Javier Milei el presidente, si le rebotan por el hecho de rebotar, por el mero hecho de ser oposición, las cosas que se propongan, tendrán que ellos mismos, que tienen que caminar la calle, poner la cara con nombre y apellido y explicitarle a la gente por qué no están de acuerdo”.

Mezclando las pasiones con lo partidario y político, Marcela Pagano insistió en que La Libertad Avanza asegura que es un partido maduro y aseguró que ganarán a nivel país: “Espero que después de este exitismo que se genera cual River - Boca en las elecciones en Argentina, empecemos cada uno a trabajar con la instrucción cívica que el deber nos amerita y poder establecer diálogos y acuerdos desde todo lugar buscando mejoras para la gente”.