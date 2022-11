Pruebas ocultas y la "falta de humanidad": el reclamo de la familia de Facundo Astudillo

El 30 de abril de 2020, el misterio alrededor del paradero del joven bahiense Facundo Astudillo Castro comenzó a crecer y a preocupar a su familia. Eran tiempos de cuarentena estricta por la pandemia de COVID-19 y de mucha violencia institucional contra quienes no cumplían con las restricciones establecidas.

Su cuerpo apareció 115 días después, y la autopsia determinó que había muerto producto de una asfixia por sumersión, la cual se dio de forma no natural y violenta. En el medio, las principales fuerzas políticas del oficialismo nacional y de la provincia de Buenos Aires, evitaron pagar en lo político la injusticia cometida contra el pibe de 21 años. Al día de hoy, la búsqueda de justicia continúa.

Leandro Aparicio, abogado querellante en la causa y representante legal de Cristina Castro -la mamá de Facundo-, habló con BigBang y criticó la falta de voluntad de solucionar el crimen, tanto por parte del Poder Judicial como de los referentes de los poderes ejecutivos.

¿Cómo está la situación judicial?

- La causa se encuentra hoy en un estado de producción de prueba, si se quiere prueba accesoria o confirmatoria de aquella primera etapa por la que se asegura y cada día se afianza la desaparición forzada seguida de muerte. Los últimos movimientos propuestos e impulsados por las querellas, han venido a asegurar que los encuentros de Facundo con la Policía de la provincia de Buenos Aires fueron los últimos en este plano, que terminaron con su estado de desaparecido por 115 días hasta que finalmente apareciera su cuerpo en estado esquelético en Villarino Viejo.

¿Encuentran trabas en la investigación?

- Por supuesto que sí, y desde un primer momento. Todos y cada uno de los puntos de contacto que Cristina tuvo con el Estado, en cualquiera de sus variables de poder, han sido nefastos. Desde el primer contacto con una fiscalía que no la atendió, que desvío la investigación, que le oculto prueba, que no la acompañó con humanidad ni en el momento más duro de haber encontrado el cuerpo de su hijo; con una jueza recusada y una clara postura de archivar la causa, de denegar pruebas arbitrariamente para asegurar impunidad a los responsables; con un gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de su ministro de Seguridad Sergio Berni, que atacó a los abogados, a la familia, a los amigos de Facundo, haciendo un enorme frente de bancada corporativo de la Bonaerenses y todas sus ramas, denegando información, etc.

La causa ha avanzado a fuerza de sangre de Cristina y del acompañamiento humilde de las querellas que se encargan todos los días de tratar de hacer avanzar una causa a contramano de todos los ánimos estatales que -directa o indirectamente - abonan a un escenario donde la causa deje de serles una molestia en términos procesales

¿Qué hace falta para que se haga justicia por Facundo?

- Cualquier causa judicial, con el nivel probatorio que posee la causa de Facundo en estas instancias se estaría con imputaciones, detenciones preventivas y hasta con condenas firmes. Cualquiera sea. Ahora bien: ¿por qué la causa está en esta instancia aún de indefinidos judiciales? Por la naturaleza del delito, por quien se encuentra sospechada -quizá la Corporación policial más grande del país-, por el entramado de encubrimiento que se tejió alrededor de la causa y que involucra un sector judicial, un sector de la política, un sector policial incluso de fuerzas federales que colaboraron para tratar de lograr impunidad en la causa, y la infaltable colaboración de un sector del periodismo, que actuó y actúa con constantes operaciones mediáticas que buscan desvirtuar información e influir la opinión pública hacia un escenario de impunidad.