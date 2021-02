Puja por las retenciones: la mesa de enlace exige una audiencia con el presidente y tensa el vínculo

Después de las declaraciones que hizo este domingo el presidente Alberto Fernández sobre la posibilidad de aumentar las retenciones o implementar cupos para exportar, este lunes los integrantes de la Mesa de Enlace solicitaron tener una audiencia urgente con el primer mandatario.

La Mesa de Enlace pidió una reunión con el presidente Albero Fernández.

En un comunicado dando a conocer luego de la reunión que mantuvieron hoy a la mañana, la dirigencia del campo respondió a las expresiones de ayer de Alberto Fernández, donde acusó a algunos productores y sectores del campo ser responsables de los aumentos de precios e implementar retenciones o cupos de exportación para hacer frente a la problemática.

“Pocas veces en la historia democrática se vio a un Presidente dirigirse tan injustamente a millares de argentinos por el solo hecho de llevar a cabo una actividad lícita y noble, como es la producción de alimentos. Peor aún, amenazarlos públicamente frente al resto de sus compatriotas y al mundo, a partir de una acusación sin ningún tipo de fundamento, humillándolos, una vez más, con una actitud que no se condice con su investidura ni con la debida mesura e imparcialidad que debe exhibir la máxima autoridad de la Nación”, escribieron.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"De avanzar en este sentido errado, se desataría un nuevo conflicto con el campo. Estamos convencidos de que exacerbar el ánimo de los productores es un gran error, especialmente en un momento en que se requiere mayor producción para poder mantener abastecidos los mercados en época de pandemia justamente a precios accesibles”, agregaron.

Tras estas duras palabras, la Mesa de Enlace decidió pedir una audiencia con el presidente, y según trascendió, el objetivo del encuentro sería reiterar las propuestas que elaboraron los representantes de los productores agropecuarios y ampliar la información que determina que los productores no son formadores de precios.

Además, se buscará reafirmar el compromiso de abastecimiento de alimentos al mercado interno, así como el de continuar con la producción de cereales y oleaginosas que se vuelcan al comercio internacional, lo que garantiza el ingreso de divisas.

Lo que sucedió, es que frente al nuevo paradigma del mercado y a la posibilidad concreta de que los precios se trasladen al bolsillo de los argentinos, el presidente explicó: "El Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema: la suba de retenciones o la implementación de cupos para las exportaciones".

En ese sentido, dijo que no está "contra el campo" sino enfocado en una recuperación del salario "en términos reales" después de una pérdida que, en los últimos cuatro años, "fue del 20 por ciento". Mientras la denominada Mesa de Enlace sigue en pie de guerra, el presidente articula alianzas con otro sector clave. En concreto, mantuvo la semana pasada una reunión con organizaciones como Otro Campo, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, la Federación de Cooperativas Federadas y el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, para escuchar las propuestas y necesidades del sector.

Para alcanzar este objetivo el Gobierno terminará de definir mañana una agenda de encuentros con dirigentes sindicales y empresarios, de modo de llegar antes de fin de mes a un principio de acuerdo sobre la pauta salarial que, se busca, esté unos puntos por sobre la inflación proyectada para 2021 que, según el Presupuesto, será del 29%.

"Lo que tienen que entender los productores es que los pastos no están dolarizados. La producción del maíz no está dolarizada. No pueden trasladar a la mesa de los argentinos los precios internacionales porque no producen a precios internacionales", señaló el Presidente, en una entrevista publicada por Página/12.