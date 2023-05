¡Que alguien le done un cerebro! Milei insistió con la "venta de órganos"

Pasó casi un año desde la primera vez que Javier Milei se mostró a favor de la compra y venta de órganos, bajo el lema de “libertad” y que cada uno hace de su cuerpo lo que quiere. Pero qué paradoja, que su libertad depende del tema que se instale. Es por ello, que una vez más, insistió con que finalmente comience la venta, ya que traería una “solución” a la demora de trasplantes en el país y que además, “ayudaría al mercado”.

Su lógica la resuelve a nivel matemático y con cifras numéricas como para que quienes lo escuchen, entren en su razón. Pero, a la vez, el precandidato a presidente por La Libertad Avanza, se justifica con que en el país mueren más personas que pacientes que necesitan recibir un órgano, por lo cual para que esto no suceda, hay que encontrar un “mecanismo de mercado”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En diálogo con TN, el referente de la ultraderecha, aseguró: “¿Cuántas personas mueren en la Argentina por año? Más de 350 mil que, por la Ley Faustina, son todos potenciales donantes. Hay 7.500 personas que están sufriendo y esperando trasplantes. Entonces hay algo que no está funcionando bien. Revisemos el mecanismo, busquemos mecanismo de mercado para resolver estos problemas".

Lo que el candidato no tuvo en cuenta es que no sólo es un error pensar en un mecanismo de mercado cuando se habla de trasplante de órganos, sino que además, la ley que nombró se trata de la “Ley Justina”, la cual determina que "toda persona capaz mayor de 18 años es posible donante de órganos o tejidos, salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario".

A la par, resaltó: "Vos no necesitas que nadie venda nada ni que nadie haga nada. Si tenés 350.000 donantes por ley. Entonces el problema es por qué no llegan (los órganos). No llegan porque hay gente que se beneficia con que eso no pase”

“¿Por qué estás de acuerdo con que sufran 7.500 personas cuando hay 350 mil potenciales donantes por año? Lo que digo es que las cosas como están, no funcionan. No hay peor solución que la que implica la garra del Estado”, sentenció.

"Siempre lo mejor es los individuos actuando libremente. Es más, es al revés. Cada vez que se produce una intervención, cada vez que aparece la garra del Estado, la intervención del Estado el resultado posterior es peor que el que vos tenías", concluyó.

Cuando en junio del 2022 el candidato lanzó esta idea de venta y compra, con la idea de “Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? ¿Acaso el Estado no dispone de mi cuerpo, cuando en realidad me roba más del 50% de lo que yo genero?”, provocó rápidamente el repudio del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) y por ello fue el presidente, Carlos Soratti, quien le respondió de manera contundente.

"No hay ningún país del mundo donde los trasplantes sea un mercado como cualquier otro. El sistema de trasplantes de órganos en la Argentina funciona con una alta confianza por parte de la sociedad y una actitud solidaria muy positiva. Cada día se realizan entre cinco y seis trasplantes", manifestó y dejó en evidencia la ignorancia del libertario.